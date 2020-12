Delisting of Certificates Nachrichtenquelle: globenewswire | 07.12.2020, 14:12 | 42 | 0 | 0 07.12.2020, 14:12 | Nordea Bank Abp, as the issuer, has determined to delist below certificates due to low net asset value (NAV). The instruments will be delisted end of trading 2020-12-14. ISIN FI4000197413 FI4000205125 FI4000205166 FI4000205190 FI4000205208 FI4000241591 FI4000252663 FI4000252671 FI4000252747 FI4000252846 FI4000252853 FI4000253158 FI4000253802 FI4000253810 FI4000253877 FI4000253885 FI4000253893 FI4000254180 FI4000254511 FI4000254529 FI4000255302 FI4000256722 FI4000263025 FI4000263041 FI4000263058 FI4000285879 FI4000285895 FI4000285903 FI4000285911 FI4000285937 FI4000316138 FI4000316435 FI4000316443 FI4000316583 FI4000316591 FI4000346234 FI4000346259 FI4000346523 FI4000370549 FI4000370564 FI4000393236 FI4000393327 FI4000401864 FI4000408422 FI4000409628 FI4000409792 FI4000418306 FI4000418314 FI4000418488 FI4000418579 FI4000418587 FI4000418769 FI4000419395 FI4000419403 FI4000419437 FI4000419445 FI4000419452 FI4000419494 FI4000419510 FI4000419916 FI4000419924 FI4000420005 FI4000420104 FI4000420112 FI4000420153 FI4000420161 FI4000420211 FI4000420229 FI4000420278 FI4000420336 FI4000420351 FI4000421383 FI4000421391 FI4000436597 FI4000436753 FI4000437769 FI4000439039 FI4000439146 FI4000439385 Attachment Delisting low NAV FI





