Highland Europe meldet Partnerbeförderungen und neuen Fonds im Volumen von 700 Millionen Euro zum Aufbau weltweiter Marktführer

Highland Europe hat sein branchenweit anerkanntes Team mit der Beförderung von Jean Tardy-Joubert, Gajan Rajanathan und Ronan Shally zu Partnern verstärkt. Tardy-Joubert und Rajanathan wechselten 2017/18 von Qatalyst, der in San Francisco ansässigen Boutique-Investmentbank für den weltweiten Technologiesektor, zu Highland. Shally ist Chief Financial Officer bei Highland und bereits seit 2014 in dem Unternehmen tätig. Durch die Beförderung von Gajan Rajanathan, Jean Tardy-Joubert und Ronan Shally ist Highland Europe besser denn je positioniert, um Gründern bei der Verwirklichung ihrer Ziele zu helfen. Highland Europe verfolgt einen individuellen, kooperativen Ansatz und hilft Unternehmen damit, weltweit zu skalieren.

Anknüpfend an seine großen Erfolge mit Investitionen in Verbrauchertechnologiemarken und Softwareunternehmen wie AMCS, Brandwatch, ContentSquare, Featurespace, GetYourGuide, Huel, Jellysmack, MatchesFashion, Nexthink, PhotoBox, WeTransfer, Zwift und Wolt, erhöht Highland Europe mit dem neuen Fonds das verwaltete Vermögen nun auf 1,8 Milliarden Euro.

In den letzten 12 Monaten hat die Firma mit Investitionen von nahezu 200 Millionen Euro in Alkemics, Cobalt, DominoDatalab, Farewill, Meditopia, Modulr und Supermetrics und Investments in das bestehende Portfolio sieben außergewöhnliche Gründerteams unterstützt. Die Portfoliounternehmen von Highland Europe verzeichnen mit weiteren Zuflüssen in Höhe von 730 Millionen Euro in den letzten 12 Monaten eine außergewöhnliche externe Investitionsbereitschaft. Einige davon trugen zu sieben M&A-Transaktionen von Portfoliounternehmen bei. Nicht zuletzt half das Team zwei von den Gründern geführten Teams (Spot und Smartly.io) beim Umgang mit strategischen und privaten Kapitalbeteiligungen, die erhebliche Liquiditätsereignisse zur Folge hatten.

Genauso wie erfolgskritische Technologie und Innovation entscheidend dazu beigetragen haben, dass Unternehmen und Einzelpersonen während der Pandemie weiterhin operieren können, dürfte Technologie bei der schließlich eintretenden Erholung der Wirtschaft eine Schlüsselrolle spielen. Aus diesem Grund bestand großes Investoreninteresse an dem Fonds von Highland, der mit 700 Millionen Euro schließlich überzeichnet war.