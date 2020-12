Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Die qualitätsgesicherte und zeitnahe wohnortnahe Versorgung mitreha-technischen Hilfsmitteln wie Rollstühlen, Rollatoren, Bad- undToilettenhilfen oder Pflegebetten ist für die Patientinnen und Patienten der IKKClassic derzeit nicht gesichert in akuter Gefahr: Monatelange Verhandlungenzwischen der Arbeitsgemeinschaft der Leistungserbringerorganisationen (ARGE)über einen neuen Versorgungsvertrag wurden für gescheitert erklärt. Die ARGE,der neben dem Bundesinnungsverband für Orthopädie-Technik (BIV-OT) dieLeistungserbringergemeinschaften CURA-SAN GmbH, rehaVital GesundheitsserviceGmbH, RSR Reha-Service-Ring GmbH, Sanitätshaus Aktuell AG und EGROH eGangehören, leitet jetzt ein Schiedsverfahren beim Bundesamt für SozialeSicherung (BAS) ein, dem unter anderem die Rechtsaufsicht über diebundesunmittelbaren Träger der gesetzlichen Krankenversicherung obliegt."Die im Verhandlungsverlauf von der IKK Classic nur punktuell angebotenenVeränderungen am Vertrag haben keine grundlegende Verbesserung der Situationergeben. Ein Vertragsabschluss nach aktuellem Verhandlungsstand war nichtvertretbar und hätte zu einer nicht qualitätsgesicherten Versorgung zu Lastender Patientinnen und Patienten geführt. Wir waren intensiv um eine Einigungbemüht. Doch seitens der IKK Classic war kein spürbares Entgegenkommen zuverzeichnen" , lautet das Fazit von Albin Mayer, Vizepräsident und Vorsitzenderdes Wirtschaftsausschusses des BIV-OT.Selbstmontage der Hilfsmittel gefordertDen Verhandlungen legte die IKK Classic einen Vertrag zugrunde, den sie miteiner Einzelfirma, der SaniMed GmbH, abgeschlossen hat. Darin festgeschriebenist beispielsweise der Versand diverser Hilfsmittel - und dies gänzlich ohneeine persönliche Beratung der Patientinnen und Patienten sowie ohne Montage desHilfsmittels vor Ort. "Patientinnen und Patienten, denen reha-technischeHilfsmittel - beispielsweise eine Toilettensitzerhöhung - verordnet werden, sindhäufig immobil bzw. in ihrer Mobilität stark eingeschränkt. Von ihnen kann eineSelbstmontage nicht verlangt werden" , unterstreicht Mayer. "Als Folge könnte esdazu kommen, dass das verordnete und benötigte Hilfsmittel nicht zum Einsatzkommen kann und die Betroffenen in ihrer Lebensqualität eingeschränkt werden."Ganz abgesehen von den mit der Selbstmontage einhergehenden Sturzrisiken. Dasses auch anders geht, zeigt beispielsweise die AOK: Eine verbindliche Leistung inihren Verträgen sieht die Einweisung in das verordnete Hilfsmittel zwingend vor.