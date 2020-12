STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Unsicherheiten lähmen den DAX

Der Start in die zweite Dezemberwoche verläuft holprig. Der DAX gibt zum Mittag 0,3% ab. Vor allem die Angst vor neuen Corona-Beschränkungen sowie einem ungeregelten Austritt der Briten aus der EU scheinen den Anlegern die Laune zu vermiesen. Das Austrittdatum liegt mit dem 31. Dezember kaum mehr als drei Wochen entfernt Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. CureVac (WKN: A2P71U)

Die meistgehandelte Aktie bei Stuttgarter Anlegern, CureVac, notiert heute um 3% höher. Das Unternehmen aus Tübingen kündigte an, zeitnah eine Impfstoff-Zulassung in der EU und Lateinamerika zu beantragen. Den Anlegern scheint die Nachricht gut zu gefallen. 2. Clean Power Capital (WKN: A2QP78)

Ebenfalls gefragt unter Stuttgarter Anlegern ist zum Wochenstart die Aktie von Clean Power Capital. Die Aktie kann heute um 13,5% zulegen und übersteigt somit die Marke von einem Euro pro Anteilsschein. Bis zu ihrem Hoch bei 1,30 Euro fehlt der Aktie aber noch ein Stück. 3. SAP (WKN: 716460)

Für das DAX-Schwergewicht geht es heute um 0,7% nach unten. Die Papiere des Walldorfer Software-Konzerns pendeln weiter um die Marke von 100 Euro, wobei sie sich im Laufe der letzten Tage darüber stabilisieren konnten.

