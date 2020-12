UVD Robots gewinnt EU-Vertrag über die Lieferung von 200 Robotern an Krankenhäuser in ganz Europa

Der UVD Robot ist ein autonomer Desinfektionsroboter, der mit UV-C-Licht ausgestattet ist und Viren und Bakterien auf Oberflächen und in der Luft abtötet. Das Allgemeinkrankenhaus „Dr.Ivo Pedisic“ Sisak in Kroatien setzte einen UVD Robot in seinen fünfzehn Operationssälen ein. Die Ergebnisse nach einer Desinfektion zeigten keine verbliebenen Mikroorganismen. Im März wurde der Roboter in die Covid-19-Abteilungen verlegt, in denen bislang nur ein Mitarbeiter im Vergleich zu 37 Mitarbeitern in anderen Abteilungen positiv auf Covid getestet wurde. Im Gruppo Poloclinico Abano in Italien haben sich sechs Ärzte mit COVID-19 angesteckt, bevor ein UVD Robot eingesetzt wurde. Seit seinem Einsatz gab es unter den Ärzten, Krankenpflegern und Patienten keinen COVID-19-Fall mehr. Die Roboter wurden jetzt in mehr als 60 Ländern weltweit eingeführt. (Foto: Business Wire)