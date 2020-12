Moody’s Analytics wiederholt Auszeichnungen in vier Kategorien auf dem Chartis RiskTech100 Event

Moody’s Analytics wiederholt Auszeichnungen in vier Kategorien auf dem diesjährigen Chartis RiskTech100 Event. Hierbei handelt es sich um vier unserer 10 Preise und darüber hinaus auch eine Bewertung als Nummer Zwei in der Gesamtwertung.

Credit Risk for the Banking Book: 5 Preise in Folge

Die Voraussage möglicher Kreditverluste ist anspruchsvoller als jemals zuvor. Unternehmen rund um den Globus verlassen sich bei der Bewertung und Verwaltung ihrer Kreditrisiken für die Dauer des Kreditlebenszyklus auf unsere Lösungen. Die branchenweit führenden Fähigkeiten von Moody’s Analytics wandeln die Kreditrisikodaten und Analysen in Erkenntnisse um, die unseren Kunden zu besseren Entscheidungen verhelfen.

Current Expected Credit Losses (CECL): 3 Preise in Folge

Geldinstitute, Genossenschaftsbanken und Versicherungsgesellschaften nutzen unsere Lösung, um Bewilligungskalkulationen, Analysen, Berichtswesen und Workflow zu automatisieren. Finanzinstitute müssen eine Reihe von Informationen nutzen, um dem CECL-Modell und den ALLL-Standards (Allowance for Loan and Lease Losses) gerecht zu werden. Unsere Lösung umfasst die preisgekrönte Moody’s Analytics Software, die Szenarien, Daten und rechnerischen Modellierungen, um Banken sowohl in die Lage zu versetzen, diese Standards einzuhalten, als auch, profitablere Zukunftsstrategien zu schaffen.

Model Validation: 3 Preise in Folge

Die gegenwärtige ökonomische Instabilität hat der Validierung und Überwachung von Kreditrisikomodellen für unsere Kunden eine größere Bedeutung als jemals zuvor zukommen lassen. Der Gewinn von Moody’s Analytics in dieser Kategorie im dritten Jahr in Folge spiegelt unsere tiefgreifende Fachkompetenz und vielfältigen Möglichkeiten wider. Unsere Lösungen decken Privat- und Firmenkundenanlageklassen für eigenentwickelte und Fremdmodelle ab.

Enterprise Stress Testing: 2 Preise in Folge

Banken benötigen die Vorhersage der Stabilität ihrer Unternehmen, um sowohl den regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden, als auch, ein vollständiges Verständnis der Risiken und Möglichkeiten in ihren Portfolios zu entwickeln. Unsere preisgekrönte Lösung umfasst Software und wirtschaftliche Szenarien und stattet Banken mit zuverlässigen Stresstestfähigkeiten aus, um den Anforderungen der Unternehmensführung und Aufsichtsbehörden gerecht zu werden.

„Die Unwägbarkeiten aufgrund der Pandemie lassen die Verwaltung von Risiken als Herausforderung erscheinen und erhöhen den Druck auf unsere Kunden, bessere Entscheidungen zu treffen”, so Jacob Grotta, Head of Risk and Finance Solutions bei Moody’s Analytics. „Wir fühlen uns geehrt, ihnen dabei behilflich zu sein, insbesondere in diesen schwierigen Zeiten und sind dafür dankbar, diese Auszeichnungen von Chartis zu erhalten.”

Moody's Analytics, Moody's und alle anderen Namen, Logos und Symbole, die Moody's Analytics und/oder seine Produkte und Dienstleistungen kennzeichnen, sind Marken von Moody's Analytics, Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen. Marken von Drittanbietern, auf die hierin Bezug genommen wird, sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Über Moody's Analytics

Moody’s Analytics unterstützt die schnellere und bessere Entscheidungsfindung führender Unternehmen mit Tools für Financial Intelligence und Analysen. Unsere tiefgreifende Expertise in Sachen Risiko, umfassenden Informationsressourcen und innovative Technologieanwendung sind unseren Kunden behilflich, sich in einem im Wandel befindlichen Markt souverän zu behaupten. Unsere branchenführenden und preisgekrönten Lösungen mit Recherchen, Daten, Software und Beratungsdiensten sind weithin dafür bekannt, ein nahtloses Kundenerlebnis zu gewährleisten. Mit unserem Engagement für Qualität, aufgeschlossenen Ansatz und Fokus auf die Erfüllung der Kundenanforderungen sind wir ein zuverlässiger Partner von Tausenden von Organisationen in der ganzen Welt. Weitere Informationen über Moody’s Analytics finden Sie auf unserer Website oder nehmen Sie auf Twitter und LinkedIn mit uns Verbindung auf.

Moody’s Analytics, Inc. ist eine Tochtergesellschaft der Moody’s Corporation (NYSE: MCO), die 2019 Umsatzerlöse in Höhe von 4,8 Milliarden US-Dollar erzielte, weltweit ca. 11.400 Mitarbeiter beschäftigt und in über 40 Ländern präsent ist.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201207005560/de/