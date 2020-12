Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Daimler-Beschäftigte gehen in Marienfelde auf die Straße Beschäftigte des Mercedes-Benz-Werks in Berlin wollen für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze auf die Straße gehen. "Wir Daimler -Beschäftigte werden am Mittwoch nicht arbeiten", kündigte der Betriebsratsvorsitzende Michael Rahmel am Montag an. "Wir …