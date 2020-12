Brinkhaus stellt Weihnachts- und Silvesterregelungen in Frage

BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat die von Bund und Ländern vereinbarten Erleichterungen bei den Kontaktbeschränkungen an Weihnachten und Silvester in Frage gestellt. "Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir durch wirklich gut gemeinte Lockerungen zu Weihnachten und zu Silvester nicht das einreißen, was wir uns zwei Monate vorher halt dann auch aufgebaut haben", sagte Brinkhaus am Montag in Berlin vor einer Video-Sitzung der Unionsfraktion. "Deswegen muss man da auch noch mal kurzfristig entscheiden, wie man damit umgeht."

Damit seien viele persönliche Härten verbunden, räumte Brinkhaus ein. Aber: "Lieber zwischen dem 20. Dezember und dem 1. Januar die eine oder andere persönliche Härte, als dass das Ganze zu einer Dauerbaustelle wird, die uns bis tief in den März hinein tragen wird." Hier seien Ministerpräsidenten und Bundesregierung aufgefordert, die Regelungen zu hinterfragen: "Weihnachten und Silvester zusammen, das ist sicherlich sehr ambitioniert und sehr viel."