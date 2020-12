TEMSA liefert seinen ersten Elektrobus auf die umweltfreundlichste Insel Schwedens

Adana, Türkei (ots/PRNewswire) - TEMSA liefert seinen ersten elektrischen Bus,

den MD9 electriCITY, nach Schweden, was weltweit großes Interesse weckt. Die von

den Ingenieuren von TEMSA entwickelten und im Werk Adana gefertigten 6 MD9

electriCITY-Busse werden auf der Insel Öckerö und den umliegenden Gebieten

eingesetzt, um bis 2030 ihren CO2-Ausstoß zu reduzieren.



TEMSA Transportation Vehicles, ein Unternehmen der Sabanc? Holding und der PPF

Group, exportierte seinen ersten elektrischen Bus, den MD9 electriCITY. Die im

Werk Adana gefertigten 6 MD9 electriCITY-Busse werden nach Schweden geliefert,

einem weltweit führenden Land im Bereich der Elektrofahrzeuge.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die 6 MD9 electriCITY-Busse werden voraussichtlich in den kommenden Tagen in derRegion Öckerö bei Göteburg eintreffen und bald auf den Straßen fahren. Verkauftan Connect Bus, einen der renommiertesten lokalen Betreiber der Region mit einerGesamtflotte von 1.000 Fahrzeugen, werden diese Busse für die öffentlichenVerkehrsmittel in der Gemeinde Öckerö betrieben.EIN MEILENSTEIN FÜR DIE TÜRKISCHE INDUSTRIEDer Präsident der Sabanc? Holding und Verwaltungsratspräsident von TEMSA, CevdetAlemdar, der die Aufnahme neuer Prozesse innerhalb von TEMSA nach einem kürzlichabgeschlossenen Aktientransfer bekannt gab, sagte: Wir treten in eine Zeit ein,in der TEMSA dank seiner Partnerschaft mit der Sabanc? Holding und der PPF Groupeine viel stärkere Struktur im globalen Markt haben wird. Dieser Exportschrittist der erste Schritt einer neuen Erfolgsgeschichte für TEMSA, die seit mehr als50 Jahren die türkische Industrie bedient.Der Anblick von Elektrofahrzeugen der Marke TEMSA als Produkt der türkischenIngenieurskunst auf den Straßen Schwedens wird uns mit großem Stolz und Freudeerfüllen. Dieser Export ist ein sehr wichtiger Schritt, ein Meilenstein nichtnur für TEMSA, sondern auch für die Wirtschaft unseres Landes und für dietürkische Industrie. Wie wir alle wissen, ist Schweden einer der führendenBefürworter der Minimierung von CO2-Emissionen weltweit und verfügt überumfassende Kenntnisse über Elektrofahrzeuge. Es ist wirklich wichtig, dass wirunseren ersten elektrischen Busexport nach Schweden liefern."ELEKTRISCHE BUSSE SIND DIE ZUKUNFT DES ÖFFENTLICHEN VERKEHRSTolga Kaan Doganc?oglu, CEO von TEMSA, erklärte: TEMSA ist einer der wenigenHersteller weltweit, der eine breite Produktpalette für Kunden anbietet,darunter die Modelle MD9 electriCITY, Avenue Electron und Avenue EV, dieserienreif sind. Er fügte hinzu: Die Zukunft des öffentlichen Verkehrs nimmt mitElektrofahrzeugen im Kern Gestalt an. Wir wiederum pflegen unsere F&E-Studien,