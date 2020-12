Corona-Pandemie führt zu Vermögensungleichheit zuungunsten kleinerer Unternehmen Gastautor: Simon Weiler | 07.12.2020, 03:34 | 33 | 0 | 0 07.12.2020, 03:34 | Wenn Investoren auf die Pandemie blicken, könnte eines der Schlüsselthemen im Jahr 2021 und darüber hinaus die zunehmende Konzentration innerhalb der großen Volkswirtschaften sein, da große Unternehmen während des Abschwungs noch größer werden. Als ein Maß für die Schwierigkeiten, mit denen sich US-Mittelstandsunternehmen konfrontiert sehen, verteilte das Main Street Lending-Programm der US-Notenbank für mittelständische Unternehmen nur 5,8 Milliarden Dollar, während das Paycheck Protection Program des US-Finanzministeriums 525 Milliarden Dollar an Darlehen an kleine Unternehmen ausgab. Der anhaltende Druck auf mittelständische und kleine Unternehmen, der vielleicht noch dadurch verstärkt wird, dass große globale Unternehmen zunehmend durch M&A-Transaktionen wachsen, gibt Anlass zur Sorge über den eingeschränkten Wettbewerb in der Branche und zu sich verschärfende Vermögensungleichheit, neben anderen Auswirkungen der zunehmenden wirtschaftlichen Konzentration. Wir gehen zwar davon aus, dass die Fed während ihrer Dezember-Tagung in der Warteschleife bleibt, aber das Protokoll der letzten FOMC-Tagung deutete darauf hin, dass sie konkretere Schritte unternehmen könnte, um für ihre QE-Käufe eine Vorausschau zu geben, vielleicht in Form eines ergebnisorientierten Ansatzes. Auch wenn die Leitlinien flexibel bleiben müssten, könnte ihre Umsetzung im Dezember angesichts der Erwartungen hinsichtlich der Einführung von Impfstoffen und weiterer wirtschaftlicher Verbesserungen im Jahr 2021 ein vorsichtiger Schritt sein. Angesichts des revidierten durchschnittlichen Inflationszielregimes der US-Notenbank sind wir der Ansicht, dass die kurzfristigen Inflationserwartungen in den USA nach wie vor unangemessen niedrig sind, und wir glauben, dass sich der fünfjährige Break-even von etwa 1,5% auf den Bereich zwischen hohen 1% und niedrigen 2% ausweiten könnte. Im Hinblick auf eine potenzielle Wachstumsüberraschung nach oben - und die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Raten - würden wir unseren Blick eher auf Europa als auf die USA richten. » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



