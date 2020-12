(Wiederholung: Im ersten Satz wird die Quellenzuordnung präzisiert. Das Unternehmen hat offizielle Dokumente eingereicht, wonach die Preisspanne angehoben wird.)

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Apartment-Vermittler Airbnb will seine Aktien beim geplanten Börsengang noch teurer losschlagen als bisher gedacht. Vor wenigen Tagen war auf Unternehmensseite noch von 44 bis 50 US-Dollar die Rede. Jetzt hebt Airbnb die Preisspanne auf 56 bis 60 Dollar an, wie aus bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Unterlagen am Montag hervorgeht. Zuvor hatten Insider bereits von einer höheren Preisspanne berichtet. Damit könnte das Unternehmen insgesamt mit etwa 42 Milliarden Dollar (rund 35 Mrd Euro) bewertet werden. Mit dem Aktienverkauf selbst könnten inklusive Mehrzuteilungsoption brutto bis zu knapp 3,4 Milliarden Dollar erlöst werden.