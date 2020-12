Frank Fischer: Frühe Bescherung mit optimistischem Ausblick Gastautor: Simon Weiler | 07.12.2020, 04:00 | 39 | 0 | 0 07.12.2020, 04:00 | „Ja, is´ denn heut’ schon Weihnachten?“, mag sich im November so mancher Börsianer wie einst Fußballgott Franz Beckenbauer verwundert gefragt haben, als dieser für E-Plus Werbung machte. Nun, das verrückte Corona-Jahr 2020 hat ja vieles geschafft, aber Weihnachten zu verlegen nun doch nicht. Aber der November war immerhin wie eine vorgezogene Bescherung. Der Dax legte 15 Prozent zu, Dow-Jones und S&P 500 knapp zwölf Prozent respektive elf Prozent, Japans Nikkei 225 schaffte 15 Prozent. Der November war an den Weltbörsen der beste November seit Jahrzehnten. An der Börse wurde die vorzeitige Jahresendrally gefeiert. Den Impfstoffen gegen das Corona-Virus sei Dank! Doch seitdem ist vorweihnachtliche Ruhe an den Börsen eingekehrt. Und das sogar mit leicht fallender Tendenz. Entsprechend haben wir auch unseren Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen defensiver ausgerichtet. Die Stimmung an den Märkten war zu optimistisch. Die DZ Bank geht deshalb davon aus, dass die Börsen bis zu 7 Prozent korrigieren könnten. Allerdings dürfte die Korrektur nur von überschaubarer Dauer sein. Denn der Blick ins Jahr 2021 ist, trotz einiger möglicher Stolpersteine, durchaus vielversprechend. Positiver Ausblick für 2021 » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



Diesen Artikel teilen ANZEIGE Broker-Tipp* Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere erwerben: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten. * Wir möchten unsere Leser ehrlich informieren und aufklären sowie zu mehr finanzieller Freiheit beitragen: Wenn Sie über unseren Smartbroker handeln oder auf einen Werbe-Link klicken, wird uns das vergütet.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer