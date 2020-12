Mit dem neuen Nachhaltigkeits Winner 90% IV auf den STOXX® Global ESG Leaders Select 50 Index können Anleger in den nächsten acht Jahren eine Maximalrendite von 24 Prozent erzielen.

Die Nachfrage nach Anlageprodukten, die dem Thema „Nachhaltigkeit“ entsprechen, steigt bereits seit geraumer Zeit kräftig an. Für Privatanleger, die in nachhaltig agierende Unternehmen investieren wollen, ist die Suche zugegebenerweise nicht ganz einfach. Deshalb erscheint eine Investition in einen von Experten zusammengestellten Aktienindex, der dieser Voraussetzung entspricht, auf jeden Fall sinnvoll.

Als Basiswert für den neuen RCB-Nachhaltigkeits Winner 90% IV fungiert der STOXX® Global ESG Leaders Select 50 Index (ISIN: CH0298407260). Dieser Index enthält 50 europäische Aktien mit geringer Schwankungsbreite und hohen Dividendenzahlungen. Es werden ausschließlich Aktien von Gesellschaften, die die Aufnahmekriterien ökologisches, soziales und verantwortungsvolles Handeln erfüllen, in den Index aufgenommen. Die Indexzusammensetzung wird im Quartalsabstand überprüft und gegebenenfalls angepasst.