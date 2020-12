Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Seehofers Forderung floppt: SPD will nicht nach Syrien abschieben Im Oktober war die Lage noch eine andere. Der Volkszorn in den sozialen Medien drohte hochzukochen, nachdem am 4. Oktober in Dresden zwei Homosexuelle von einem als Gefährder bekannten Islamisten aus Syrien mit einem Messer angegriffen worden waren. …