Essen/Mülheim a. d. Ruhr (ots) - Seit 15 Jahren bietet ALDI TALK seinen Kunden

attraktive Mobilfunkleistungen zu fairen Konditionen. Um dieses Jubiläum zu

feiern, startet ALDI TALK eine besondere Aktion: Kunden können sich auf 15 GB

zusätzliches Datenvolumen freuen.



ALDI TALK Kunden, die eine Tarifoption mit Inklusiv-Datenvolumen gebucht haben

(Internet-Flatrate S/M/L/XL, Paket S/M/L, Musik-Paket M/L, Jahrespaket XS/S/L),

haben ab sofort einmalig die Möglichkeit, sich kostenlos 15 GB

High-Speed-Datenvolumen[1] inkl. LTE als Geschenk zu sichern. Das Geschenk kann

einfach über die ALDI TALK App (verfügbar für Android und iOS) aktiviert werden.

Das Extra-Datenvolumen ist nach Aktivierung bis zum 6. Januar in Deutschland

nutzbar.





Marke des Jahres für TelekommunikationBereits zum 7. Mal in Folge wurde ALDI TALK zur Marke des Jahres fürTelekommunikation[2] und wiederholt zum Preis-Leistungs-Sieger[3] gekürt. AlleALDI TALK Kunden haben Zugriff auf das LTE (4G)-Netz von Telefónica Deutschland.Das Mobilfunknetz wurde im aktuellen Netztest der Fachzeitschrift connect mitder Note "Sehr gut" ausgezeichnet.[4] Mit den entsprechenden Endgeräten könnenKunden zudem mobil über das LTE-Netz telefonieren (Voice over LTE), wodurch sichdie Sprachqualität noch einmal deutlich verbessert.VerfügbarkeitDie 15 GB Datenvolumen stehen ab sofort gratis in der ALDI TALK App zurAktivierung bereit und können bis zum 6. Januar 2021 genutzt werden.Das passende Weihnachtsgeschenk: Die ALDI TALK JahrespaketeFreude für ein ganzes Jahr: Bis zum 31.12.2020 sind in allen ALDI Filialen nochdie beliebten ALDI TALK Jahrespakete XS, S und L erhältlich. Kunden können sichauf 365 Tage unbegrenzt telefonieren und mit 12, 40 oder gar 100 GBHigh-Speed-Internet1 surfen freuen.Weitere Informationen zu ALDI TALK finden Sie unter https://www.alditalk.de/ .[1]Maximale Geschwindigkeit bis zum Verbrauch des High-Speed-Datenvolumens 21,6Mbit/s im Download und 8,6 Mbit/s im Upload, danach bis zum Ende der Laufzeitmax. 56 kbit/s. Bei 21,6 Mbit/s handelt es sich um die technisch möglicheMaximalgeschwindigkeit. Die tatsächlich und durchschnittlich erreichteGeschwindigkeit kann davon abweichen und ist u.a. abhängig vom Endgerätetyp undNetzausbaugebiet. Nicht verbrauchtes Datenvolumen verfällt nach dem 06.01.21.[2]ALDI TALK ist Sieger im Ranking für die Marke des Jahres im BereichTelekommunikation und Hosting 2020, basierend auf Ergebnissen desYouGov-Brandindex (Ausgabe 03.11.2020).[3]ALDI TALK ist Sieger im Preis-Leistungs-Ranking 2020, basierend aufErgebnissen des YouGov-Brandindex ( http://www.handelsblatt.com/preis-leistung).[4]connect Mobilfunk-Netztest 2021: Sehr Gut (852 Punkte); insgesamt wurdenvergeben: dreimal Sehr Gut (926, 876 und 852 Punkte).Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord: Verena Lissek, mailto:presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD: Nastaran Amirhaji, mailto:presse@aldi-sued.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/112096/4784391OTS: ALDI