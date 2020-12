Voltabox-Kunden disponieren weiterhin zurückhaltend - Vorstand passt Prognose entsprechend an

Delbrück, 7. Dezember 2020 - Die Voltabox AG [ISIN DE000A2E4LE9] geht auf der Grundlage der vorliegenden Abrufe im laufenden vierten Quartal davon aus, ihre Geschäftsziele für das Geschäftsjahr 2020 aufgrund der langsameren Erholung der Endmärkte der Voltabox-Kunden im vierten Quartal nicht erreichen zu können. Wesentlicher Grund ist die Verschiebung von für das laufende Quartal geplanten Abrufen durch mehrere Kunden in das kommende Jahr vor dem Hintergrund der aktuell wieder erschwerten Planbarkeit in der Corona-Pandemie. Auch sind avisierte Bestellungen mit der gleichen Begründung ausgeblieben.

Die Gesellschaft senkt die Prognose für das laufende Geschäftsjahr daher auf einen Umsatz von 17 Mio. Euro, nachdem zuvor das Erreichen des unteren Rands der Bandbreite von 25 bis 45 Mio. Euro erwartet worden war. Die EBITDA-Marge wird bei -100 Prozent nach zuletzt -60 Prozent erwartet, während das absolute EBITDA mit ca. - 17 Mio. Euro nur knapp unter den bisherigen Erwartungen liegen soll. Der Free Cashflow wird, insbesondere getrieben durch die in der aktuellen Situation zurückgefahrenen Investitionen, weiterhin leicht negativ erwartet.



Über die Voltabox AG

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein wachstumsstarker Systemanbieter für Elektromobilität in industriellen Anwendungen. Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und leistungsstarke Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in Serie gefertigt werden. Die Batteriesysteme finden vor allem Verwendung in Bussen für den Personennahverkehr, Gabelstaplern, fahrerlosen Transportsystemen und in Bergbaufahrzeugen. Daneben entwickelt und fertigt das Unternehmen hochwertige Lithium-Ionen-Batterien für ausgewählte Massenmarktanwendungen wie z.B. Hochleistungs-Automobile und -Motorräder.

Voltabox unterhält Produktionsstätten am Unternehmenssitz in Delbrück (Deutschland), in Austin (Texas, USA) und in Kunshan (China).

Mehr Informationen zu Voltabox finden Sie unter www.voltabox.ag.





Ansprechpartner



Voltabox AG



Stefan Westemeyer

Artegastraße 1

D-33129 Delbrück

Tel.: +49 (0) 52 50 - 99 30-685

Fax: +49 (0) 52 50 - 99 30-901

E-Mail: investor@voltabox.ag

