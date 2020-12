Jana Cathrin Brandt wird neue Programmdirektorin am MDR-Standort in Halle (FOTO)

Leipzig (ots) - Rundfunkrat stimmt Berufung von Jana Cathrin Brandt zu.



Die Journalistin Jana Cathrin Brandt wird neue Programmdirektorin am

MDR-Standort in Halle. Der MDR-Rundfunkrat stimmte der Berufung der neuen

Direktorin durch MDR-Intendantin Prof. Dr. Karola Wille zu. In der heutigen

Sitzung präsentierte sich Brandt dem Gremium. Die Amtszeit von Brandt beginnt am

15.1.2021 und geht bis 14.1.2026. Sie folgt Dr. Katja Wildermuth, die als neue

Intendantin des Bayerischen Rundfunks 2021 ihr Amt antreten wird.



MDR-Intendantin Prof. Dr. Karola Wille: "Jana Brandt besitzt eine große

Fachkompetenz, Kreativität, kulturpolitische Expertise und ist exzellent

innerhalb der ARD sowie der Produktionswirtschaft vernetzt. Sie gehört zu den

prägendsten Film- und Serienmacherinnen in Deutschland und hat die Diversität

stark mit befördert. Aufgrund ihrer leidenschaftlichen und zielorientierten

Tätigkeit hat sie Anteil an der Erfolgsgeschichte des Transformationsprozesses

im MDR zu einem crossmedial ausgerichteten Medienhaus. All dies macht sie zu

einer hervorragenden Wahl für diese Spitzenposition im MDR."







MDR-Hauptabteilungsleiterin Fernsehfilm, Serie und Kinder fiktionale und

non-fiktionale journalistische Programmangebote geplant, entwickelt und

gefördert. Ihre erfolgreiche Arbeit ist weit über Mitteldeutschland hinaus

sichtbar. Davon zeugen nicht zuletzt zahlreiche Auszeichnungen im In- und

Ausland - unter anderem Grimme-Preis, Deutscher Fernsehpreis, Bambi."



Jana Cathrin Brandt wurde 1965 in Potsdam geboren. Nach Volontariat und

Journalistik-Studium war sie von 1991 bis 1999 Redakteurin bei der ARD Degeto,

um dann seit Juli 1999 die Hauptredaktion Fernsehfilm, Serie und Kinder beim MDR

zu leiten. Unter ihrer Verantwortung entstanden herausragende Filme wie "Nackt

unter Wölfen", "Bornholmer Straße", sowie Mehrteiler wie "Der Turm" und

Serienerfolge.



Pressekontakt:



MDR-Rundfunkrat, Tel.: (0341) 3 00 62 21, Fax: (0341) 3 00 62 60, E-Mail:

rundfunkrat@mdr.de, Internet: www.mdr-rundfunkrat.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7880/4784460

OTS: MDR Mitteldeutscher Rundfunk





MDR-Rundfunkratsvorsitzende Prof. Dr. Gabriele Schade: "Jana Brandt hat alsMDR-Hauptabteilungsleiterin Fernsehfilm, Serie und Kinder fiktionale undnon-fiktionale journalistische Programmangebote geplant, entwickelt undgefördert. Ihre erfolgreiche Arbeit ist weit über Mitteldeutschland hinaussichtbar. Davon zeugen nicht zuletzt zahlreiche Auszeichnungen im In- undAusland - unter anderem Grimme-Preis, Deutscher Fernsehpreis, Bambi."Jana Cathrin Brandt wurde 1965 in Potsdam geboren. Nach Volontariat undJournalistik-Studium war sie von 1991 bis 1999 Redakteurin bei der ARD Degeto,um dann seit Juli 1999 die Hauptredaktion Fernsehfilm, Serie und Kinder beim MDRzu leiten. Unter ihrer Verantwortung entstanden herausragende Filme wie "Nacktunter Wölfen", "Bornholmer Straße", sowie Mehrteiler wie "Der Turm" undSerienerfolge.Pressekontakt:MDR-Rundfunkrat, Tel.: (0341) 3 00 62 21, Fax: (0341) 3 00 62 60, E-Mail:rundfunkrat@mdr.de, Internet: www.mdr-rundfunkrat.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7880/4784460OTS: MDR Mitteldeutscher Rundfunk