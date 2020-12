Biocytogen tritt in RenMab/RenLite Lizenzvertrag mit Xencor ein

Xencor nutzt RenLite Vollständig menschliche Antikörper-Maus-Plattform zur Entdeckung neuer Antikörper-Medikamente

WAKEFIELD, Massachusetts und BEIJING, 7. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Beijing Biocytogen Co., Ltd. und Biocytogen Boston Corp. (zusammen als „Biocytogen" erfasst) gaben heute bekannt, dass sie mit Xencor, Inc. einen Vertrag über die Lizenzierung von Biocytogens vollständig menschlichem Antikörper RenMab/RenLite Mausplattform zur Verbesserung von Xencors Forschung im Bereich der monoklonalen Antikörper-Arzneimittelentwicklung abgeschlossen haben.