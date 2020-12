Mirion Technologies erwirbt das deutsche Unternehmen Dosimetrics

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Irvine, Calif. (ots/PRNewswire) - Erweiterung seines Produkt- undDienstleistungsangebots für Strahlendosimetrie in EuropaDie Dosimetry Services Division von Mirion Technologies, (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3002016-1&h=2390680773&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3002016-1%26h%3D2198567082%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.mirion.com%252Fdosimetry-services%26a%3DDosimetry%2BServices%2BDivision%2Bof%2BMirion%2BTechnologies%252C&a=Dosimetry+Services+Division+von+Mirion+Technologies%2C)ein global agierender Anbieter von innovativen Lösungen zur Strahlungsdetektionund -messung ("Mirion"), gab heute die Übernahme der https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3002016-1&h=1046474396&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3002016-1%26h%3D348097921%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.dosimetrics.de%252F%26a%3DDosimetrics&a=Dosimetrics GmbH in München bekannt. Dosimetricsist führend in der Entwicklung und Produktion von OSL-Personendosimetern undDosimetrielösungen, einschließlich Lesegeräten, Löschern, Software, Zubehör undAutomatisierungssystemen. Dosimetrics wird das Produkt- undDienstleistungsangebot von Mirion im Bereich Dosimetrie erweitern und ausbauen."Dosimetrics hat modernste Optisch Stimulierte Lumineszenz(OSL)-Dosimetrietechnologien und -lösungen entwickelt", sagt Lou Biacchi,President der Mirion Dosimetry Services Division. "Diese Kombination ausOSL-Expertise und Fähigkeiten wird uns dabei helfen,Weltklasse-Dosimetrieprodukte, -Dienstleistungen und -Lösungen breiter verfügbarzu machen."Diese Übernahme steht im Einklang mit dem Expansionsplan von Mirion, denPortfolio branchenführender Technologielösungen weiter auszubauen. Zusammen mitDosimetrics wird Mirion weiterhin solide Produkte und Dienstleistungen für diepersönliche Dosimetrie anbieten.""Durch die Übernahme von Dosimetrics kann Mirion Dienstleistungsanbietern einekomplette Dosimetrielösung anbieten. Dazu zählen die neuen Ring-, Augen- undGanzkörperdosimetrieprodukte mit fortschrittlicher BeOSL-Technologie sowie dasbranchenführende drahtlose Instadose-Dosimeter", so Bart LeClou, Vice Presidentof Sales and Marketing der Dosimetry Services Division von Mirion.Für Dosimetrics kommt die Akquisition sowohl dem Unternehmen als auch seinenKunden zugute: Sie erhalten dadurch die Möglichkeit, Mirions drahtloseInstadose-Dosimetrie-Lösungen zu nutzen. Darüber hinaus wird die engeZusammenarbeit mit AWST, einem Unternehmen, das kürzlich im April 2020 vonMirion übernommen wurde, eine verstärkte Entwicklung und operative Exzellenzzwischen den beiden in Deutschland ansässigen Dosimetrie-Innovatoren ermöglichen