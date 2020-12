Impfstoff in Sicht: Corona-Verlierer an den Börsen holen auf Gastautor: Simon Weiler | 07.12.2020, 05:24 | 27 | 0 | 0 07.12.2020, 05:24 | Zyklische Aktien, zum Beispiel aus dem Industriesektor, waren zuletzt wieder stärker an der Börse gefragt. Wachstumsstarke Technologie-Aktien, die über Monate hinweg zu den großen Gewinnern der Coronakrise zählten, mussten jedoch Federn lassen. Wendet sich mit der Aussicht auf einen Impfstoff und ein mögliches Ende der Coronakrise das Blatt an der Börse? „Es gibt gute Gründe dafür, dass sich strukturell gesunde Unternehmen, die unter den Folgen der Pandemie gelitten haben, in den nächsten Monaten erholen und eine bessere Wertentwicklung aufweisen könnten als mancher bisheriger Krisengewinner“, sagt DWS-Fondsmanager Marcus Poppe. Insgesamt dürften sich die Bewertungsunterschiede zwischen Krisengewinnern und -verlierern mit den positiven Aussichten auf Impfstoffe verringern. Strukturelles und zyklisches Wachstum Poppe managt unter anderem den DWS Smart Industrial Technologies. Der Fonds investiert in klassische Industriewerte, aber auch in Aktien aus dem Technologiesektor. „Wir haben zuletzt auf digitale Geschäftsmodelle beziehungsweise auf Zulieferfirmen aus der Halbleiterbranche gesetzt. Das hat sich positiv ausgewirkt.“ Der Fondsmanager ist aber auch im Hinblick auf ein Comeback der Zykliker – den so genannten zyklischen Turnaround – gut positioniert: „Unser Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit intakten Geschäftsmodellen, die sowohl strukturelles als auch zyklisches Wachstum erzielen können.“ Poppe hat bereits über den Sommer hinweg stärker auf Zykliker gesetzt und sich stärker in der Luftfahrtbranche engagiert sowie vereinzelt Industrieunternehmen aufgestockt. „Diese Entscheidung hat sich im Zuge der positiven Nachrichten möglicher Impfstoffe ausgezahlt.“ Auch wenn weitere Schwankungen in naher Zukunft nicht ausgeschlossen sind: Poppe erwartet bei den Zyklikern auf Sicht von 12 Monaten noch Kurspotenzial. » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



