First Majestic meldet erste Dividendenpolitik

Vancouver (British Columbia, Kanada). First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG, TSX: FR) („First Majestic“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Board of Directors des Unternehmens eine Dividendenpolitik für das Unternehmen verabschiedet hat, der zufolge das Unternehmen beabsichtigt, nach dem Abschluss des ersten Quartals 2021 vierteljährliche Dividenden in Höhe von einem Prozent der Nettoumsätze des Unternehmens auszuschütten. Gemäß den Bestimmungen der Toronto Stock Exchange wird das Unternehmen zum Zeitpunkt, an dem eine vierteljährliche Dividende erklärt wird, eine Pressemitteilung veröffentlichen.

„Die Ankündigung unserer ersten Dividendenpolitik ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen und bestätigt die gesamte Stärke und Nachhaltigkeit des Unternehmens angesichts seiner soliden Betriebe in Mexiko“, sagte President und CEO Keith Neumeyer. „Diese neue vierteljährliche Dividende bietet den Aktionären außerdem einen noch größeren Hebel auf den Silberpreis, da die Dividende an die Umsätze des Unternehmens gebunden ist. Ich gehe davon aus, dass wir in den kommenden Jahren weiterhin von einer verbesserten Rentabilität profitieren werden, um auf diesem ersten Dividendenniveau aufbauen zu können.“

Die Ausschüttung von Dividenden gemäß der Dividendenpolitik liegt im Ermessen des Board of Directors. Das Unternehmen wird die Dividendenpolitik kontinuierlich prüfen und könnte die Politik in Anbetracht der aktuellen Finanzlage des Unternehmens, der Rentabilität, des Cashflows, der Konformität mit Kreditbedingungen, der gesetzlichen Bestimmungen sowie weiterer als relevant erachteter Faktoren jederzeit ändern. Daher kann keine Gewährleistung abgegeben werden, dass zukünftige Dividenden erklärt und/oder ausgeschüttet werden. Dividenden, die an Aktionäre außerhalb Kanadas (ausländische Investoren) ausgeschüttet werden, unterliegen der kanadischen Kapitalertragssteuer für Ausländer.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass Nicole Adshead-Bell per 30. November 2020 von ihrem Amt als Director des Unternehmens zurückgetreten ist. Das Management möchte Nicole für ihre Beiträge danken und ihr alles Gute für ihre zukünftigen Herausforderungen wünschen.

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silberproduktion in Mexiko liegt und das seine Unternehmensstrategie konsequent auf die Erschließung seiner bestehenden Rohstoffkonzessionen konzentriert. Das Unternehmen besitzt und betreibt die Silber-Gold-Mine San Dimas, die Silber-Gold-Mine Santa Elena und die Silbermine La Encantada. Die Produktion bei diesen Minen soll 2020 zwischen 11,0 und 11,7 Millionen Unzen Silber bzw. 21,4 und 22,9 Unzen Silberäquivalent liegen.