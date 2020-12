Airbus liefert im November 64 Flugzeuge aus - Elf Stornierungen

TOULOUSE (dpa-AFX) - Der Flugzeugbauer Airbus hat trotz der Corona-Krise im November 64 neue Verkehrsflugzeuge ausgeliefert. Das war damit der zweitstärkste Auslieferungsmonat in diesem Jahr. Trotz der Corona-Krise kassierte Airbus nur elf Stornierungen, wie der Konzern am Montagabend in Toulouse mitteilte. Allerdings holte er auch keine Neubestellungen herein.

Damit befinde sich das Unternehmen auf Kurs zu seinem internen Ziel, in diesem Jahr rund 530 neue Maschinen an seine Kunden zu übergeben, hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg wenige Stunden zuvor unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet.