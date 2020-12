Koblenz. Der Verwaltungsrat der CompuGroup Medical Management SE hat heute die Budgetplanung für das Geschäftsjahr 2021 verabschiedet. Diese wird am 14. Dezember 2020 vom Gemeinsamen Ausschuss der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA beraten werden.

DGAP-News: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges/Umsatzentwicklung CompuGroup Medical plant für 2021 mit EUR 1 Mrd. Umsatz und investiert in Wachstumsbeschleunigung 07.12.2020 / 18:56 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Für das Geschäftsjahr 2021 wird ein sehr starkes Umsatzwachstum in der Größenordnung von rund 20 % erwartet. Hierin wirken sich die beiden bedeutenden Unternehmenserwerbe des Jahres 2020, der im Juli 2020 vollzogene Erwerb von Teilen des deutschen und spanischen Geschäfts im Bereich Krankenhausinformationssysteme von Cerner sowie der am 23. November 2020 bekanntgegebene Erwerb der US-amerikanischen eMDs, Inc., aus. Effekte für den Geschäftsbereich der Krankenhausinformationssysteme werden vor allem in Deutschland und für den Geschäftsbereich Arztinformationssysteme in den USA eintreten, wobei der Vollzug der US-Transaktion noch unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen steht. Zum starken Umsatzwachstum soll plangemäß auch ein deutlich gesteigertes organisches Wachstum von über +5 % beitragen.

Das bereinigte EBITDA wird für das Geschäftsjahr 2021 in der Größenordnung des Jahres 2020 erwartet. Dies entspricht einer EBITDA-Rendite in einer Bandbreite von 20 bis 23 %. Der Grund für die voraussichtliche Margenreduzierung sind geplante zusätzliche Investitionen in neue Technologien und in Vertrieb, um die zahlreichen neuen Wachstumschancen, die sich durch die schnell voranschreitende Digitalisierung des Gesundheitssystems für die CGM ergeben, zu realisieren. Diese Chancen wollen Direktorium und Verwaltungsrat nutzen, mit dem Ziel starken organischen Wachstums und attraktiver EBITDA-Renditen nicht zuletzt auch in den Folgejahren. Die vollständige Prognose für das Geschäftsjahr 2021 wird im üblichen Umfang wie geplant am 4. Februar 2021 veröffentlicht.