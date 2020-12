DGAP-News HELLA GmbH & Co. KGaA: HELLA schließt das zweite Geschäftsjahresquartal nach vorläufigen Zahlen besser als erwartet ab und hebt den Ausblick für das Gesamtjahr an (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 07.12.2020, 19:10 | 55 | 0 | 0 07.12.2020, 19:10 | HELLA GmbH & Co. KGaA: HELLA schließt das zweite Geschäftsjahresquartal nach vorläufigen Zahlen besser als erwartet ab und hebt den Ausblick für das Gesamtjahr an ^

DGAP-News: HELLA GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognoseänderung

HELLA GmbH & Co. KGaA: HELLA schließt das zweite Geschäftsjahresquartal nach vorläufigen Zahlen besser als erwartet ab und hebt den Ausblick für das Gesamtjahr an

07.12.2020 / 19:10

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- HELLA schließt das zweite Geschäftsjahresquartal nach vorläufigen Zahlen besser als erwartet ab und hebt den Ausblick für das Gesamtjahr an - Währungs- und portfoliobereinigter Konzernumsatz wächst im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 4,4 Prozent auf rund 1,8 Milliarden Euro (erstes Geschäftshalbjahr 2020/2021: -2,7 Prozent auf rund 3,2 Milliarden Euro) - Gute Marktentwicklung und striktes Kostenmanagement führen im zweiten Quartal zu einem Anstieg der bereinigten EBIT-Marge auf 12,1 Prozent (erstes Geschäftshalbjahr 2020/2021: 8,7 Prozent)

- Prognose für das volle Geschäftsjahr 2020/2021 wird trotz bestehender hoher Marktunsicherheiten im zweiten Halbjahr angesichts der bisherigen Geschäftsentwicklung angehoben

Lippstadt, 7. Dezember 2020. Der international aufgestellte Automobilzulieferer HELLA hat sich im zweiten Geschäftsjahresquartal (1. September bis 30. November 2020) besser entwickelt als noch zu Beginn des Geschäftsjahres erwartet. So ist der währungs- und portfoliobereinigte Umsatz auf Basis vorläufiger Zahlen gegenüber dem Vorjahresquartal um 4,4 Prozent auf rund 1,8 Milliarden Euro gestiegen (Vorjahr: 1,7 Milliarden Euro). Infolge der schnelleren Markterholung und des konsequenten Kostenmanagementansatzes von HELLA hat sich die bereinigte EBIT-Marge in diesem Zeitraum auf 12,1 Prozent erhöht (Vorjahr: 8,3 Prozent). Damit setzt sich die positive Geschäftsentwicklung aus dem ersten Quartal weiter fort. Bezogen auf die erste Geschäftsjahreshälfte beläuft sich der währungs- und portfoliobereinigte Umsatz somit nach vorläufigen Zahlen auf rund 3,2 Milliarden Euro (Vorjahr: 3,2 Milliarden Euro) und die bereinigte EBIT-Marge auf 8,7 Prozent (Vorjahr: 7,8 Prozent).







