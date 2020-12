Ukrainische Uranminen mangels Finanzierung stillgelegt

KROPYWNYZKYJ (dpa-AFX) - In der Zentralukraine sind alle drei Uranminen des Landes wegen mangelnder Finanzierung stillgelegt worden. In den staatlichen Schächten im Gebiet Kirowohrad arbeiten lediglich die unerlässlichen Dienste zur Ventilation, dem Abpumpen und der Säuberung des Wassers, wie örtliche Medien am Montag meldeten. Etwa 5000 Arbeiter sind demnach im unbezahlten Urlaub. Grund der Stilllegung seien Schulden des Staatskonzerns Energoatom in Höhe von umgerechnet vier Millionen Euro. Energoatom ist der einzige Abnehmer des Urans.

Seit langem habe es Lohnrückstände und auch Mangel an Schutzkleidung, Ausrüstung und selbst Sprengstoff gegeben. Gewerkschafter befürchten zudem eine Stromabschaltung wegen nicht bezahlter Rechnungen. Damit könnte eindringendes Wasser nicht mehr abgepumpt werden und das Grundwasser des Gebiets radioaktiv verseucht werden.

Energoatom betreibt vier Atomkraftwerke. Die 15 Kraftwerksblöcke produzieren über die Hälfte des Stroms in dem osteuropäischen Land. Das fünfte Kraftwerk bei Tschernobyl wurde nach der Havarie von 1986 bis Ende 2000 schrittweise stillgelegt. Die Explosion des Blocks vier im damals noch sowjetischen Atomkraftwerk gilt als die größte Atomkatastrophe der zivilen Nutzung der Kernkraft. Infolgedessen wurden radioaktiv verstrahlte Landstriche um die Atomruine gesperrt. Es gab Tausende Tote und Verletzte. Zehntausende Menschen wurden zwangsumgesiedelt./ast/DP/men