Lockerungen in Gefahr - Stillstand bei Corona-Zahlen in Frankreich

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich stagniert die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen. "Trotz all unserer Bemühungen (...) besteht nach wie vor ein hohes Risiko, dass sich die Epidemie wieder ausbreitet", sagte der Direktor der obersten Gesundheitsbehörde, Jérôme Salomon, am Montagabend. Frankreich sei noch weit vom Ziel entfernt, auf täglich weniger als 5000 Neuinfektionen zu kommen. Diese Marke hatte Präsident Emmanuel Macron für ein Ende der Ausgangsbeschränkungen Mitte Dezember vorgegeben. Derzeit werden jedoch laut Salomon im Schnitt pro Tag mehr als 10 000 Menschen positiv auf das Virus getestet.

Salomon deutete an, dass entsprechende Lockerungen Mitte Dezember schwierig sein könnten, ohne sich konkret festzulegen. "Alles wird davon abhängen, wie sich die Dinge in den nächsten Tagen entwickeln", sagte er. In Frankreich sei die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen Wochen sehr schnell zurückgegangen. Nun geben es einen Stillstand. Das liege auch an den winterlichen Wetterbedingungen.

Für Montag meldete der Gesundheitsdirektor mit rund 3400 Neuinfektionen innerhalb eines Tages allerdings den niedrigsten Wert seit August. Zu Beginn der Woche ist diese Zahl jedoch immer niedriger, weil am Wochenende weniger getestet wird. Frankreich ist von der Corona-Pandemie schwer getroffen worden - mehr als 55 000 Menschen sind bisher gestorben./nau/DP/nas