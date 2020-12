Cofense stellt revolutionäre neue Phishing Detection and Response (PDR)-Plattform vor

Cofense, der weltweit führende Anbieter von intelligenten Phishing-Abwehrlösungen, hat heute seine Phishing Detection and Response (PDR)-Plattform vorgestellt, eine Lösung, die speziell für Unternehmen entwickelt wurde. Da Phishing-Angriffe immer ausgeklügelter und hartnäckiger werden und sich an bestehende Sicherheitsvorkehrungen anpassen, ist die Nachfrage nach End-to-End-Lösungen zur Phishing-Abwehr auf einem historischen Höchststand. Die Cofense PDR-Plattform bietet einen umfassenden Ansatz zur Abwehr von Phishing-Angriffen durch weltweit von 25 Millionen Menschen per Crowdsourcing gesammelte Phishing-Informationen in Kombination mit fortschrittlicher Automatisierung.

Die neue PDR-Plattform von Cofense kann als integrierte Produktsuite oder als umfassender verwalteter PDR-Service über das Cofense Phishing Defense Center (PDC) bereitgestellt werden. Beide Optionen stoppen Phishing-Angriffe wirksam und bekämpfen raffinierte Angriffe durch eine Kombination von menschlich gesteuerter und automatisierter Technologie, um Risiken schnell zu verringern und zu beseitigen.

Trotz erheblicher Investitionen in sichere E-Mail-Gateways (Secure Email Gateways, SEGs) und branchenübergreifender Schulungen zur Stärkung des Sicherheitsbewusstseins sind Phishing-Angriffe weiterhin erfolgreich. In einer von Gartner durchgeführten Studie* mit dem Titel „How to respond to the 2020 Threat Landscape“ (17. Juni 2020; John Watts) heißt es:

„Phishing ist nach wie vor die Taktik Nr. 1 für Malware-Angriffe.“

„Phishing und andere auf Menschen abzielende Social Engineering-Taktiken sind nach wie vor die Haupttaktiken erfolgreicher Angriffe.“

„Spear-Phishing und Whaling mit Hilfe von Business-E-Mail-Kompromittierung (Business Email Compromise, BEC) werden immer häufiger und potenziell zerstörerischer. Das FBI berichtete, dass BEC in den Jahren 2016 bis 2019 für Verluste in Höhe von mehr als 26 Milliarden US-Dollar verantwortlich gewesen sei.“

„Cofense ist der führende Anbieter von PDR, was auf unseren Ansatz zurückzuführen ist, technische Innovationen mit einem Netzwerk von über 25 Millionen Menschen auf der ganzen Welt zu kombinieren, die mutmaßliche Phishing-Informationen identifizieren, melden und austauschen. „Human Intelligence“ ist „Artificial Intelligence“ stets überlegen – und kombiniert mit Technologie, bietet Cofense einen beispiellosen Schutz für Organisationen und Unternehmen“, so Rohyt Belani, Mitbegründer und CEO von Cofense.