Intendanten-Wahl beim Saarländischen Rundfunk am 22. Februar geplant

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Beim Saarländischen Rundfunk (SR) wird voraussichtlich am 22. Februar 2021 der Intendanten-Posten neu vergeben. Der Rundfunkrat des öffentlich-rechtlichen Senders legte am Montag das Datum für die vorgezogene Intendantenwahl fest, wie das Gremium nach seiner Sitzung in Saarbrücken mitteilte.

Die Neuwahl wird notwendig, weil Amtsinhaber Thomas Kleist im September angekündigt hatte, den Posten auf eigenen Wunsch vorzeitig zum 30. April 2021 abzugeben. Eigentlich hätte seine Amtszeit noch zwei Jahre länger gedauert.