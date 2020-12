Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Cytotools Interessantes von der Hauptversammlung Am 3. Dezember fand bei Cytotools die ordentliche Hauptversammlung statt – in virtueller Form. Dabei ist offenbar nicht alles so gelaufen, wie sich der Vorstand dies vorgestellt hat. Mit Mehrheit wird die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat …