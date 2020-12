DGAP-Ad-hoc: AutoBank AG / Key word(s): Letter of Intent

AutoBank AG: Withdrawal of the other potential investor



07-Dec-2020 / 20:22 CET/CEST

Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Mit ad-hoc Mitteilung vom 06. Oktober 2020 hat die Autobank Aktiengesellschaft bekannt gegeben, dass zwei mögliche strategische Investoren mit der Autobank Aktiengesellschaft und deren Hauptaktionären Absichtsvereinbarungen (Letters of Intent) für den Erwerb von Aktien im Zuge von Barkapitalerhöhungen abgeschlossen haben.