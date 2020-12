AUGSBURG (dpa-AFX) - Als Befürworter des Impulspapiers hat der FC Augsburg die Neuverteilung der TV-Gelder ab 2021/22 begrüßt, aber weitere Schritte angemahnt. "Es ist ein erster vernünftiger Schritt in die richtige Richtung, aber diesem Schritt müssen sicherlich weitere folgen. Es gibt gute Ansatzpunkte bei dem was heute vorgestellt wurde und im Ergebnis finden wir auch viele Punkte wieder, die wir mit angeregt haben", sagte der Augsburger Finanzchef Michael Ströll am Montagabend der Deutschen Presse-Agentur.

"Wir verstehen selbstverständlich auch, dass die aktuell unsichere Lage für alle Clubs innerhalb der ersten und zweiten Liga schwierig ist. Vor dem Hintergrund der im Frühjahr von vielen angeregten und notwendigen Veränderungen hätten wir uns jedoch gewünscht, dass diese stärker zum Ausdruck kommen, um den Wettbewerb zu stärken, denn das muss das Ziel sein", sagte Ströll weiter.