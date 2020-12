Source Photonics kündigt neuen „100G ZR4 QSFP28“-Sendeempfänger für Rechenzentrumsverbindungen und Routing-Anwendungen an

Source Photonics, ein führender Anbieter von optischen Verbindungsprodukten, die in Telekommunikationssystemen und Datenkommunikationsnetzwerken eingesetzt werden, kündigt heute die Freigabe seines neuen „100G ZR4 QSFP28“-Sendeempfängers für 80 km Hochgeschwindigkeits-Rechenzentrums-Verbindungen und Routing-Anwendungen an. Unter Nutzung der weit verbreiteten 4-x-25G-NRZ-Optik ist der 100G ZR4 QSFP28 der jüngste Zugang zu den dominierenden 100G-Produktlinien des Unternehmens in seinem führenden 100/200/400G-Portfolio von Single-Mode-Sendeempfängern für Rechenzentrums- und Routing-Anwendungen.

Der Sendeempfänger hat den QSFP28-Formfaktor, den kleinsten für eine 100G-80km-Lösung. Er ist vollständig konform mit dem Industriestandard QSFP28 und der zugehörigen MSA, die in den neuesten SFF-8665/8636 beschrieben sind, und digitale Diagnosefunktionen sind über eine I2C-Schnittstelle verfügbar. Sie entspricht auch den Spezifikationen in Zusammenhang mit IEEE 802.3 100GBASE-ZR4. Darüber hinaus unterstützt das Modul die Standard-Baudraten KR4 FEC (Forward Error Correction), mit deren Hilfe die Empfangsseite Bitfehler erkennen und korrigieren und die Gesamtqualität der Verbindung verbessern kann. Der Sendeempfänger 100G ZR4 QSFP28 ist in der Lage, über eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung von bis zu 80 km zu arbeiten, ohne dass eine optische Verstärkung und Dispersionskompensation erforderlich ist.

Source Photonics wird auf seinem virtuellen Stand eine Produktvorführung des Sendeempfängers 100G ZR4 QSFP28 für die optische Übertragung über 80 km zeigen, zusätzlich zu den Aktivitäten am Live-Stand und informativen Videoinhalten während der virtuellen Ausstellung ECOC 2020 vom 7. bis 9.‎ Dezember.

Source Photonics sampelt derzeit sein Produkt 100G ZR4 QSFP28, zusätzlich zu seinen neuesten Sendeempfängern 100G ER4 und 400G ER8. Source Photonics produziert derzeit in vollem Umfang seine anderen Produkte für Rechenzentrums- und Routing-Anwendungen wie die Sendeempfänger 100G LR4/ER4 Lite, 100G DR1/FR1/LR1 und 400G DR4/FR4/LR4/LR8.

Für weitere Informationen über Source Photonics und sein Produktangebot gehen Sie bitte auf www.sourcephotonics.com.

Über Source Photonics:

Source Photonics ist ein führender Anbieter innovativer und zuverlässiger optischer Kommunikationstechnologien, die Kommunikation und Konnektivität in Rechenzentren, Metro- und Zugangsnetzwerken ermöglichen. Durch die Entwicklung von Lösungen der nächsten Generation, die den rapide ansteigenden Anforderungen an Cloud-Infrastruktur, drahtlose Kommunikation, Routing und „Fiber-to-the-premises“-Anwendungen weltweit gerecht werden, ermöglichen wir Wachstum für unsere Kunden und schaffen Mehrwert für sie. Source Photonics verfügt über wesentliche F&E- und Produktionsstätten in Kalifornien, Taiwan, Chengdu und Jintan, China.

