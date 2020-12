Moody’s übernimmt ZM Financial Systems und stärkt dadurch die Risikobewertungsmöglichkeiten US-amerikanischer Banken

Die Moody’s Corporation (NYSE: MCO) gab heute bekannt, dass sie das Unternehmen ZM Financial Systems (ZMFS) übernommen hat, einen führenden Anbieter von Risiko- und Finanzmanagementsoftware für den US-amerikanischen Bankensektor. Die Transaktion fördert die Positionierung von Moody's als führender Anbieter im Bereich der integrierten Risikobewertung. Sie erweitert die Palette an Unternehmensrisikolösungen von Moody's Analytics, die Finanzinstitute dabei unterstützen, fundierte Entscheidungen zu fällen.

„Die innovativen Analysetools von ZM Financial sind eine verlässliche Quelle für Risikomanagementsoftware, die von Banken, Genossenschaftsbanken und Broker-Dealern in den USA verwendet wird“, so Stephen Tulenko, President von Moody's Analytics. „Die führende ALM-Kompetenz von ZM Financial stärkt die globale Führungsposition von Moody's im Bereich der Risikobewertung und wird uns dabei unterstützen, Finanzinstitute aller Größenordnungen bedienen zu können.“

Mit der Übernahme von ZMFS kann Moody's Analytics sein Angebot für den US-amerikanischen Bankensektor ausbauen. Die Produkte von ZMFS ergänzen die Tools von Moody's Analytics für Kreditvergabe und Kreditwürdigkeitsprüfung, Buchhaltung, Portfoliomanagement und Prognose, zu denen auch CreditLens, ImpairmentStudio und Capital Risk Analyzer zählen. So entsteht eine leistungsstarke Palette an Banking-Lösungen für den US-amerikanischen Markt.

„Dass wir jetzt Teil von Moody's sind und in die namhaften Wirtschafts- und Verhaltensmodelle des Unternehmens integriert sind, wird unser Angebot für Finanzinstitute auf eine neue Stufe stellen“, so Butch Miner, Mitbegründer von ZMFS. „Gemeinsam werden wir unsere Analyselösungen weiterentwickeln und Prozesse optimieren, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihre Ziele in Bezug auf kontinuierliches Wachstum und Risikomanagement zu erreichen“, so Dai Zhao, Mitbegründer von ZMFS.