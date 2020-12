GOLDMAN SACHS belässt Airbus auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von Airbus nach Auslieferungszahlen für November auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 146 Euro belassen. Sie seien sowohl zum Vorjahreszeitraum als auch zum Vormonat gesunken, doch der Dezember sei für gewöhnlich ein geschäftiger Monat für Auslieferungen, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/menVeröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2020 / 19:32 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.