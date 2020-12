Huawei gibt die Gewinner des globalen Apps Up 2020 bekannt

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Huawei gibt die Gewinner seines globalen

HUAWEI HMS App-Innovationswettbewerbs bekannt



Mehr als 3.000 Teams weltweit konkurrieren um Preise in Höhe von insgesamt 1

Million USD in bar



- Mehr als 100 Gewinner aus fünf Wettbewerbsregionen gewannen die höchsten

Preise mit jeweils 15.000 US-Dollar in bar, Angel-Investitionen und wichtigen

Werbemöglichkeiten

- Tausende von aufregenden neuen Apps während des Wettbewerbsprozesses auf

AppGallery veröffentlicht

- Vollständige Liste der Gewinner veröffentlicht auf der Website Apps Up 2020





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Mehr als 3.000 Entwicklerteams aus fünf Regionen der Welt nahmen am HUAWEI HMSApps Up 2020, dem App-Innovationswettbewerb von HUAWEI HMS , teil . Dieendgültigen Gewinner werden heute bekannt gegeben[1].Der HUAWEI HMS App-Innovationswettbewerb für HMS-Entwickler wurde im Juni inEuropa, China, dem asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie dem NahenOsten und Afrika gestartet und zog Teilnehmer aus über 170 Ländern an. DerWettbewerb erstreckte sich über mehr als 100 Tage, in denen die Teilnehmerinnovative Wege fanden, die Dienste von HMS Core zu nutzen.Nach einer ausgiebigen öffentlichen Abstimmungsphase in Verbindung mit denBewertungen unseres Expertengremiums wurden mehr als 100 Beiträge für diefolgenden Kategorien ausgewählt:- Beste App- Bestes Spiel- Beste Anwendung für soziale Auswirkungen- Beliebteste Anwendung- Ehrenvolle ErwähnungDie Gewinner der Apps Up 2020 erhalten einen Anteil an einem Preistopf in Höhevon 1 Million USD sowie potenzielle Angel-Investitionen und Werbemöglichkeiten.Die Gewinner erhalten außerdem Werbung für ihre Apps in der HUAWEI AppGallerysowie freien Zugang zu HUAWEI Mobile Cloud-Ressourcen und zu Veranstaltungen,Kursen und Zertifizierungen von Huawei Developers. Apps Up-Gewinner haben auchdie Möglichkeit, sich mit der Jury des Wettbewerbs auszutauschen.Alle Teilnehmer haben ihre Apps bereits in der HUAWEI AppGallery veröffentlicht,wodurch sie Zugang zu einem Markt von Millionen HUAWEI-Gerätebenutzern weltweiterhalten.Huawei begrüßt Einreichungen aus einem breiten Spektrum von Bereichen, darunterkörperliche und geistige Gesundheit, Bildung, Wissenschaft, landwirtschaftlicheEntwicklung, Umweltschutz, Transport und öffentliche Sicherheit. Huawei hat essich zum Ziel gesetzt, Apps zu fördern, die eine neue, intelligenteLebenserfahrung für alle Menschen weltweit schaffen.Im Folgenden einige Beispiele für die Art von kreativen und inspirierenden