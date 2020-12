Neue Umfrage zeigt Vertrauen der Ärzte in die KI für bessere Patientenresultate - Nachfrage nach Endoskopie steigt weiter

Düsseldorf (ots/PRNewswire) - - Gemäß europäischer Umfrage meinen 70% der

befragten Gastroenterologen, die Künstliche Intelligenz (KI) werde die Zahl der

unentdeckten Läsionen reduzieren [1]



- 71% meinten, dass die KI Patientenergebnisse verbessern könne, und 72%

meinten, es würde diagnostische Fähigkeit verbessern [2]





- 80% würden lieber ein Endoskopiesystem mit KI-Fähigkeiten verwenden [3]Ärzte in der Gastroenterologie unterstützen die KI in der Endoskopienachdrücklich, um bessere Ergebnisse für die Patienten zu erzielen, das ergabeine neue Umfrage, die heute von Fujifilm veröffentlicht wurde.Eine Umfrage unter Endoskopisten, GI-Krankenschwestern und GI-Chirurgen, die inGroßbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien arbeiten, wurde vomglobalen klinischen Netzwerk SERMO im Auftrag von Fujifilm durchgeführt. Mehrals sieben von zehn Befragten gaben an, dass die KI-Technologie die Ergebnisseder Patienten verbessert (71%), wobei eine ähnliche Anzahl berichtet, dass siedie Effizienz ihrer Arbeit erhöht (69%). [4]Fast alle Befragten (94 %) betonten, dass die Wahl des Arztes über die ihm zurVerfügung stehenden Instrumente für die Verfahren wichtig sei, wobei 80 % derBefragten angaben, dass sie eher ein System mit KI-Fähigkeiten verwenden würdenals ohne.[5]Die Nachfrage nach Endoskopie-Dienstleistungen wächst [6], und dieUmfrageergebnisse spiegeln die anhaltenden Problematiken in ganz Europa wider:Wartezeit der Patienten (19%), die wachsende Nachfrage nach Verfahren (17%) unddie Erkennungsrate schwer zu entdeckender Läsionen (17%) wurden als amwichtigsten identifiziert. [7]Forschungen haben gezeigt, dass jede 1-prozentige Erhöhung derAdenom-Erkennungsrate eine 3-prozentige Senkung des Risikos für Darmkrebsbedeuten könnte[8], einer Krankheit, an der jedes Jahr etwa 228.000 Europäersterben.[9] Die Kliniker zeigten großes Vertrauen in die Fähigkeit der KI, dieAnzahl der übersehenen Läsionen zu reduzieren (70%) und die Diagnosefähigkeit zuerhöhen (72%), wobei mehr als die Hälfte der Befragten angaben, dass die KI dasVertrauen in die klinische Entscheidungsfindung (58%) erhöhen und zurStandardisierung der Praxis beitragen wird (54%).[10]Die Kliniker erkannten auch einen breiteren Nutzen des Einsatzes der KI in derEndoskopie in Bezug auf die möglichen Effizienzsteigerungen; fast die Hälftestimmte zu, dass die KI Kosteneinsparungen durch die Verringerung der Anzahlunnötiger Biopsien und Operationen (49%) bedeuten könnte, und mehr als einDrittel gab an, dass sie dazu beitragen wird, die Wartezeiten für die Patientenzu verkürzen (34%).[11]