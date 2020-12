Foley Trasimene Acquisition Corp. II und Paysafe, ein führender globaler Zahlungsanbieter mit Spezialisierung auf digitalem Handel und iGaming, kündigen Fusion an

Foley Trasimene Acquisition Corp. II (NYSE: BFT, BFT WS) („Foley Trasimene“), eine Special Purpose Acquisition Company, und Paysafe Group Holdings Limited („Paysafe“), eine führende integrierte Zahlungsplattform, gaben heute eine definitive Vereinbarung und den Plan eines Zusammenschlusses bekannt. Nach Abschluss der Transaktion wird das neu zusammengeschlossene Unternehmen (das „Unternehmen“) unter dem Namen „Paysafe“ firmieren und an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Symbol PSFE notiert. Die Transaktion spiegelt einen impliziten Pro-Forma-Unternehmenswert für Paysafe von etwa 9 Milliarden US-Dollar wider.

William P. Foley, II, Gründer und Vorsitzender von Foley Trasimene, erklärte: „Nach der Gründung und Erstnotierung von Foley Trasimene hat unser Team einen sorgfältigen und gründlichen Suchprozess eingeleitet, um einen geeigneten Partner mit dem Ziel zu finden, noch vor Jahresende eine Partnerschaft anzukündigen. Es ist der harten Arbeit unseres Teams zu verdanken, dass wir diesen Meilenstein erreicht und Paysafe als idealen Partner gewonnen haben. Philip und das gesamte Management-Team haben Paysafe als eine führende globale Zahlungsplattform positioniert. Wir sind davon überzeugt, dass wir den Wachstumskurs von Paysafe durch beschleunigte operative Transformation, Fusionen und Übernahmen, die durch unsere gestärkte Bilanz ermöglicht werden, weiter fortsetzen können. Paysafe bietet ein einzigartiges Nutzenversprechen in großen und wachstumsstarken Märkten wie Gaming und E-Commerce, indem es dem Unternehmen ermöglicht, ein starkes organisches Umsatzwachstum und eine starke Margenerhöhung zu erzielen. Mit einer bewährten Strategie, einem erfahrenen Management-Team und unserer neu gegründeten Partnerschaft verfügt Paysafe unserer Überzeugung nach über ein beträchtliches langfristiges Wachstumspotenzial.“

Philip McHugh, CEO von Paysafe, ergänzte: „Mit der heutigen Bekanntmachung beginnt ein neues, spannendes Kapitel unserer Unternehmensgeschichte, und wir freuen uns über die Partnerschaft mit Foley Trasimene, Blackstone und CVC. Unternehmen und Verbraucher müssen sich heute stärker denn je vernetzen und Transaktionen nahtlos über die digitale Wirtschaft abwickeln. Genau hier kann Paysafe durch seine branchenführenden Lösungen für Zahlungsverarbeitung, digitale Wallets und Online-Bargeld Bestleistungen erbringen. Mit dieser Transaktion sind wir in der Lage, unsere Wachstumschancen im gesamten Unternehmen zu beschleunigen, insbesondere in schnell wachsenden Sparten wie dem iGaming, wo wir der bevorzugte Zahlungspartner sind.“

Martin Brand, Senior Managing Director bei Blackstone, kommentierte: „Unter der Führung von Philip hat Paysafe eine führende globale E-Commerce-Zahlungsplattform aufgebaut. Diese Investition, die bisher größte PIPE-Stammaktieninvestition, die von einer Special Purpose Acquisition Company getätigt wurde, entlastet das Unternehmen und positioniert Paysafe für ein organisches und anorganisches zukünftiges Wachstum. Bill Foley hat eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz bei der Wertschöpfung im FinTech-Bereich vorzuweisen und wird herausragende Aktionärsrenditen erzielen.“

Peter Rutland, Managing Partner von CVC, sagte: „Unter der Eigentümerschaft von Blackstone und CVC hat das Management-Team Paysafe durch Investitionen in seine Technologie, Produkte und Kundenangebote zu einem führenden globalen Zahlungsanbieter gemacht. Wir freuen uns darauf, neben Foley Trasimene weiterhin bedeutende Aktionäre für die nächste Wachstumsphase von Paysafe zu bleiben.“

Stuart C. Harvey, Jr., Chairman des Paysafe Board of Directors, erklärte: „Dank seiner Kombination aus Größe, vertikalem Know-how und einer breiten Palette an Zahlungsmöglichkeiten ist Paysafe unglaublich gut aufgestellt, um seinen starken Wachstumskurs fortzusetzen. Darüber hinaus bietet diese Transaktion Paysafe eine sogar noch größere Chance, seine innovativen Zahlungslösungen strategisch zu erweitern, wertsteigernde M&A vorzunehmen und seine Wachstumsinitiativen zu beschleunigen. Wir freuen uns auf den anhaltenden Erfolg und das Wachstum von Paysafe als Aktiengesellschaft.“

Highlights der Paysafe-Investitionen:

Führende integrierte Zahlungsplattform, die ein Zahlungsvolumen von knapp 100 Mrd. USD abwickelt.

Erhebliche Beteiligung am E-Commerce mit mehr als 75 % der Einnahmen aus Online-Transaktionen und integrierten Diensten.

Stark differenziertes, globales B2B- und B2C-Netzwerk mit einer leistungsstarken Palette an digitalen Wallets, eCash- und integrierten Abwicklungslösungen.

Signifikante Wachstumschancen in einem stark adressierbaren Markt, mit Know-how in vertikalen Märkten mit höchstem Wert.

Langjährige Geschichte als weltweiter Marktführer für iGaming-Zahlungen und mit hervorragender Positionierung, um vom expandierenden US-amerikanischen iGaming-Markt zu profitieren.

Eigenentwickelte und skalierbare Plattform im Technologie- und Risikomanagement, die ein bewährtes M&A-Taktikhandbuch vorantreibt.

Attraktives Asset-Light-Finanzprofil mit über 30 % EBITDA-Margen, 80 % Cash Conversions 1 und zweistelligem Umsatzwachstum in diversifizierten geografischen Regionen und vertikalen Märkten.

und zweistelligem Umsatzwachstum in diversifizierten geografischen Regionen und vertikalen Märkten. Klare Strategie für Wachstum und Transformation in Partnerschaft mit und unter Führung von Bill Foley.

Äußerst erfahrenes Management-Team unter der Leitung von Philip McHugh, CEO von Paysafe, der auch das neu zusammengeschlossene Unternehmen weiterhin leiten wird.

¹Schätzung 2021

Zusammenfassung der Transaktion

Gemäß den Bedingungen der geplanten Transaktion wird Foley Trasimene mit Paysafe fusionieren, und im Zuge dieser Fusion wird Paysafe zu einem börsennotierten Unternehmen unter dem Namen „Paysafe Limited“ und dem Symbol PSFE. Die Transaktion spiegelt einen impliziten Pro-Forma-Unternehmenswert bei Abschluss von etwa 9 Mrd. USD wider.

Die Barkomponente der Fusionszahlung wird mit treuhänderischen Barmitteln von Foley Trasimene, mit 150,0 Mio. USD an Erlösen aus dem Forward Purchase Agreement mit Cannae Holdings, Inc. sowie mit einer Privatplatzierung in Höhe von 2,0 Mrd. USD von verschiedenen institutionellen und privaten Investoren finanziert. Die Privatplatzierung in Höhe von 2,0 Mrd. USD setzt sich zusammen aus einer Investition in Höhe 500 Mio. USD von Fidelity National Title Insurance Co., Chicago Title Insurance Co., Commonwealth Land Title Insurance Co. und Fidelity & Guaranty Life Insurance Co. sowie einer Investition von 350 Mio. USD von Cannae Holdings, Inc. Weitere institutionelle Investoren sind Third Point LLC, Suvretta Capital Management, Hedosophia und Federated Hermes Kaufmann Funds. Der Rest der Fusionszahlung besteht aus dem Eigenkapital des zusammengeschlossenen Unternehmens. Die bestehenden Paysafe-Aktionäre, darunter Blackstone, CVC und das Management, sind weiterhin die größten Investoren des Unternehmens.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt der Zustimmung durch die Aktionäre von Foley Trasimene, der Wirksamkeit einer Registrierungserklärung, die im Zusammenhang mit der Transaktion bei der Securities and Exchange Commission (die „SEC“) einzureichen ist, und anderen üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Erlangung bestimmter behördlicher Genehmigungen. Die Transaktion wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2021 abgeschlossen.

Berater

Credit Suisse fungiert als leitender Finanz- und Kapitalmarktberater von Paysafe sowie als führende Platzierungsstelle für das private Angebot. Morgan Stanley fungierte ebenfalls als Finanzberater von Paysafe. BofA Securities und J.P. Morgan Securities LLC fungierten ebenfalls als Platzierungsstellen für das private Angebot. Simpson Thacher & Bartlett LLP fungiert als Rechtsberater von Paysafe. Proton Partners fungiert als strategischer Berater von Paysafe.

RBC Capital Markets LLC, BofA Securities und J.P. Morgan fungieren als Finanzberater für Foley Trasimene. Weil, Gotshal & Manges LLP fungiert als Rechtsberater von Foley Trasimene.

Informationen zur Telefonkonferenz und Präsentation

Die Management-Teams von Foley Trasimene und Paysafe veranstalten am 7. Dezember 2020 um 09:00 Uhr ET eine Telefonkonferenz, um die vorgeschlagene Transaktion zu besprechen. Die Telefonkonferenz wird von einer ausführlichen Präsentation für Investoren begleitet.

Für inländische Teilnehmer lautet die gebührenfreie Einwahlnummer 1-877-407-0784 (Konferenz-ID:13713911); internationale Teilnehmer wählen die 1-201-689-8560 (Konferenz-ID:13713911). Die telefonische Wiedergabe wird kurz nach der Konferenz zur Verfügung stehen. Sie kann unter der Nummer 1-844-512-2921 (Pin-Nummer für die Wiedergabe: 13713911) bzw. für internationale Anrufer unter der Nummer 1-412-317-6671 (Pin-Nummer für die Wiedergabe: 13713911) abgerufen werden.

Ein Webcast der Konferenz sowie diese Pressemitteilung und die Präsentation für Investoren stehen im Bereich „Investor“ der Website von Foley Trasimene Acquisition Corp. II unter https://investor.foleytrasimene2.com und auf der Website von Paysafe unter www.paysafe.com/investors zur Verfügung.

Darüber hinaus wird Foley Trasimene die Investoren-Präsentation vor der Konferenz als Exponat zu einem aktuellen Bericht auf Formblatt 8-K bei der SEC einreichen, der auf der Website der SEC unter www.sec.gov abgerufen werden kann.

Über Foley Trasimene Acquisition Corp. II

Foley Trasimene Acquisition Corp. II ist eine Blank Check Company und darauf spezialisiert, Fusionen durchzuführen, Kapitalbörsen zu etablieren, Vermögenswerte oder Aktien zu erwerben, Unternehmen umzustrukturieren oder ähnliche Zusammenschlüsse mit einem oder mehreren Unternehmen oder Geschäftsbetrieben durchzuführen. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.foleytrasimene2.com

Über Paysafe

Paysafe Group (Paysafe) ist eine führende, integrierte Zahlungsplattform mit dem vorrangigen Ziel, Unternehmen und Konsumenten zu vernetzen, um nahtlose Zahlungsvorgänge zu ermöglichen. Dazu nutzt Paysafe internationales, branchenführendes Know-how in der Zahlungsabwicklung, bei digitalen Wallets und Online-Cash-Lösungen. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Online-Zahlungsgeschäft, einem Gesamttransaktionsvolumen von mehr als 98 Mrd. USD im Jahr 2019 und rund 3.000 Mitarbeitern an über 12 globalen Standorten verbindet Paysafe Unternehmen und Verbraucher weltweit durch über 70 Zahlungsarten in mehr als 40 verschiedenen Währungen. Die auf einer integrierten Plattform zugänglichen Lösungen von Paysafe sind auf mobil initiierte Transaktionen, Echtzeitanalysen und die Konvergenz von stationärem und digitalem Handel ausgerichtet. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.paysafe.com.

Über Blackstone

Blackstone zählt zu den weltweit führenden Investmentfirmen. Wir sind bestrebt, positiven wirtschaftlichen Einfluss zu nehmen und für unsere Investoren, für die Unternehmen, in die wir investieren, und für die Gemeinschaften, in denen wir arbeiten, langfristige Werte zu schaffen. Dazu setzen wir außergewöhnliche Menschen und flexibles Kapital ein, um Unternehmen bei der Lösung von Problemen zu unterstützen. Unser verwaltetes Vermögen in Höhe von 584 Mrd. USD umfasst Anlageinstrumente, die sich auf Private Equity, Immobilien, öffentliche Anleihen und Aktien, Biowissenschaften, Wachstumskapital, Opportunistic, Non-Investment Grade Cedit, Sachwerte und Zweitmarktfonds auf globaler Ebene konzentrieren. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.blackstone.com. Folgen Sie Blackstone auf Twitter @Blackstone.

Über CVC

CVC wurde 1981 gegründet und ist mit einem verwalteten Vermögen in Höhe von 105,1 Mrd. USD, einem gebundenen Kapital in Höhe von 160,3 Mrd. USD und einem globalen Netzwerk aus 23 Niederlassungen weltweit führend im Bereich Private Equity und Kredit: CVC betreibt 15 Niederlassungen in Europa sowie Nord- und Südamerika und acht Niederlassungen in der Region Asien-Pazifik. CVC befindet sich mehrheitlich im Besitz seiner Mitarbeiter und wird von seinen geschäftsführenden Partnern geleitet. Die Private-Equity-Plattform von CVC verwaltet ein Vermögen von über 79 Milliarden US-Dollar und umfasst vier Strategien: Europe/Americas; Asia; Strategic Opportunities und Growth Partners. Jede der Strategien profitiert von der globalen CVC-Plattform. Die Fähigkeit von CVC, in jeder Situation den vollen Umfang seiner globalen Ressourcen zu nutzen, verschafft dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil bei der Suche nach neuen Investitionsmöglichkeiten und bei der Wertschöpfung während der Haltedauer.

