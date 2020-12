KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Pariser Klimakonferenz:

"Der Fortschritt mag eine Schnecke sein, aber fünf Jahre nach Paris ist unübersehbar, dass sich was bewegt. Der Umbau der Wirtschaft hat begonnen, der Ausstieg aus der Kohle ist beschlossene Sache, der Ausbau der erneuerbaren Energien kommt voran. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will die EU zum Vorreiter in Sachen Klimaschutz machen, Deutschland hat ebenfalls ein ambitioniertes Klimaschutzprogramm beschlossen. Eine entscheidende Rolle könnte dabei die Einführung des CO2-Preises ab dem neuen Jahr spielen."/ra/DP/nas