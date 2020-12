Wirecard – die Lehren!

Liebe Leser, wir empfehlen Euch heute keinen Turbo, keine Biontech, keinen Optionsschein, nicht einmal unseren Börsendienst – aber bitte schaut Euch die STORY im Ersten zu Wirecard an. Wir haben Markus Braun jahrelang mehrmals erlebt, wir haben Wirecard immer kritisch gesehen, nie zugejubelt. Aber auch wir hätten uns diesen Skandal nie in diesem Maße träumen lassen. Die Story in der ARD zeigt aber noch einmal ebenso wie die Reportage unseres ex-FTD-Kollegen Tim Bartz im Spiegel, dass man als Anleger, als Investor, als Spekulant immer mit dem Positiven rechnen darf, die Antennen für die andere Richtung aber offen haben muss. Deshalb – bitte reinschauen, ein eigenes Bild auch zur BaFin machen und den eigenen Vermögensaufbau in eine gute Hand nehmen. Kritisch, aber intelligent, vorausschauend. Euer TEAM Feingold Research.