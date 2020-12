Europäisches Elektrofahrzeug Unternehmen fox e-mobility AG mit erfolgreichem Reverse-IPO

fox e-mobility AG, das europäische Unternehmen, welches sich ausschließlich auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Elektrofahrzeugen fokussiert, ist nunmehr im Freiverkehr der Börse Düsseldorf notiert.

fox e-mobility AG konzentriert sich auf Fahrzeuge im unteren Preissegment, die ein großes Marktpotenzial bieten.

fox e-mobility AG entwickelt das bekannte MIA Elektrofahrzeug zu einem modernen Elektroauto mit neuester Technik, speziell geeignet für den urbanen Personen- und Transport-Verkehr.

Erfahrenes Management Team um Philippe Perret, Ulrich Hoernke und Dr. Christian Jung mit tiefgreifender Expertise und umfassendem Netzwerk in den Bereichen Elektromobilität und erneuerbare Energien.

Hohes Marktpotenzial: Es wird erwartet, dass Elektrofahrzeuge bis 2030 in Europa und den USA einen Marktanteil von 50 % erreichen.

München, 8. Dezember 2020. Die Hauptversammlung der Catinum AG (ISIN: DE000A2NB551, WKN: A2NB55, Ticker Symbol: CT4) beschloss gestern den "Reverse-IPO" der Fox Automotive Switzerland AG im Wege einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage im Volumen von EUR 69,6 Mio. Der Name der Catinum AG wird in fox e-mobility AG geändert. Die fox e-mobility AG (die "Gesellschaft" oder "Fox") ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Produktion von Batterie-Elektrofahrzeugen (BEV) in Europa im Niegrigpreis-Segment für alle wichtigen europäischen Märkte konzentriert. Die Aktien der Gesellschaft werden zunächst im Freiverkehr der Börse Düsseldorf notiert. Bis zur Eintragung des neuen Namens in das Handelsregister werden die Wertpapiere weiter unter der Bezeichnung "Catinum AG" gehandelt. Ein "Uplisting" in ein höheres Marktsegment ist bereits für das nächste Jahr geplant.