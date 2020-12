Die MVV Energie AG, das führende

Energieverteilungs- und

Energiedienstleistungsunternehmen mit

Multi-Utility-Struktur, hat mit der israelischen

Telekommunikationsfirma Main.net.Ltd. einen

Beteiligungserwerb vereinbart. Danach hat die MVV

das Recht, in drei Schritten insgesamt 10 Prozent

an Main.net. Ltd. zu erwerben. Die beiden

Unternehmen, die seit Anfang des Jahres gemeinsam

an der Entwicklung und Umsetzung der

Powerline-Technologie arbeiten, werden in

Deutschland ein Joint Venture zur exklusiven

Vermarktung der Powerline-Technologie gründen.



MVV hat die Technologie zur Übertragung von Daten

und Sprache via Stromleitung in ihrem Netzgebiet

bereits erfolgreich erprobt und damit die

Marktführerschaft übernommen. So nutzen bereits

200 Privatkunden im Mannheimer Stadtteil

Niederfeld die Stromleitung für den

Internetzugang. Ab dem kommenden Jahr soll

powerlineService mannheimweit angeboten werden.

Als bundesweite Pionierleistung bietet die MVV

darüber hinaus an einem öffentlichen Ort, nämlich

im Landesmuseum für Technik und Arbeit (LTA),

Mannheim, ein Internet-Café an, das an das

Stromversorgungsnetz angeschlossen ist.



Ein gemeinsames Joint Venture zwischen der MVV

Energie AG und Main.net.Ltd. wird den beiden

Unternehmen deutschlandweit die Rechte an

Powerline sichern: Sie werden lokalen

Energieversorgungsunternehmen die

Powerline-Technologie liefern und sie bei der

Markteinführung unterstützen.



Mannheim, 15. November 2000