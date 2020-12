---------------------------------------------------------------------------

CLEAN POWER CAPITAL CORP.



PowerTaps blauer Wasserstoff verwendet ein innovatives Kohlenstoff-Abscheidungssystem



VANCOUVER, British Columbia, 8. Dezember 2020. Clean Power Capital Corp. (CSE: MOVE)(FWB: 2K6)(OTC: MOTNF) ("Clean Power" oder das "Unternehmen" oder "MOVE"). Das Unternehmen berichtet über die jüngsten Aktivitäten seiner zuvor bekannt gegebenen Investition, PowerTap Hydrogen Fueling Corp. ("PowerTap"). Zur Erzeugung von blauem Wasserstoff führt PowerTap ein innovatives System zur Kohlenstoff-Abscheidung in ihre patentierte PowerTap-Wasserstoffproduktion mittels Dampfmethanreformation vor Ort ein.

Der Großteil des Wasserstoffs in den USA wird mithilfe der Dampfmethanreformationstechnologie (Steam Methane Reformer Technology, SMR) hergestellt und dabei verwendet man Erdgas als primäres Ausgangsmaterial. Dieses Verfahren bietet die niedrigsten Kosten pro Kilogramm für die Herstellung von Wasserstoff mittels aller derzeit kommerziell zur Verfügung stehender Verfahren. Die Produktion dieses grauen Wasserstoffs hat jedoch ein Hauptnebenprodukt namens CO2 (Kohlendioxid), das ein sehr schädliches Treibhausgas ist. Wie in dem Artikel "Estimating The Carbon Footprint of Hydrogen Production" (Schätzung des CO2-Fußabdrucks der Wasserstoffproduktion) vom 6. Juni 2020 beschrieben, ist die Menge des erzeugten CO2 massiv, ein Verhältnis von CO2 zu produziertem Wasserstoff1 von fast 9:1. Es ist wichtig, Kohlendioxid vor dem Austritt in die Atmosphäre aufzufangen, um die Umwelt zu schützen und den zur Herstellung von blauem Wasserstoff erforderlichen Standard zu erfüllen.

Kohlenstoff-Abscheidungssysteme sind dazu bestimmt, die Freisetzung von CO2 auf verschiedene Weise zu eliminieren, einschließlich der Sequestrierung, Absorption und/oder durch die Erzeugung einer chemischen Reaktion zum Verbrauch des gesamten CO2. Es ist jedoch Tatsache, dass alle diese Methoden ihre eigenen Herausforderungen und Offsets haben. PowerTap verwendet einen einzigartigen Prozess, der eine chemische Reaktion erzeugt, die nicht nur das CO2 entsorgt, sondern dabei sauberen erneuerbaren Strom erzeugt, der in das lokale Stromnetz zurückgespeist oder zur Erstellung eines einzigartigen erneuerbaren Mikronetzes für die lokale Stromverteilung verwendet werden kann. Diese Lösung stand noch nie bei einer kleinen