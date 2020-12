LTI arbeitet mit Injazat aus Abu Dhabi zusammen, um die Digital-Transformation im Nahen Osten zu beschleunigen

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Die Partnerschaft soll gemäß der Vision der

Vereinigten Arabischen Emirate für eine digitale und diversifizierte Wirtschaft

konkurrenzlose Dienstleistungen für Kunden bieten



Larsen & Toubro Infotech (BSE-Code: 540005) (NSE: LTI), ein weltweit tätiger

Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen, ist eine

strategische Partnerschaft mit Injazat eingegangen, dem in den Vereinigten

Arabischen Emiraten ansässigen Marktführer für digitale Transformation. Damit

soll das neue Best-Shore-Modell des Unternehmens für die Bereitstellung von

Diensten implementiert werden, das eine neue Ära der Marktführerschaft im

digitalen Bereich in der Region einläuten soll.





Dank dieser Partnerschaft wird Injazat sein digitales Innovationsökosystem undseinen kundenorientierten Ansatz in erheblichem Umfang ausweiten. Das neueService-Delivery-Modell, das in Zusammenarbeit mit LTI implementiert wurde, wirdden Kunden von Injazat eine Kombination aus Lieferkonzepten wie Onshore,Best-Shore und Cloud bieten und das breitere digitale Ökosystem fürLieferlösungen von Injazat weiter voranbringen. Die Partnerschaft baut auf derbestehenden Zusammenarbeit der beiden Unternehmen auf und festigt die Positionvon Injazat, das dank seines InCloud-Angebots der führendeMulti-Cloud-Dienstleister in der Region ist.Sanjay Jalona, CEO & Geschäftsführer von LTI, erklärte: "Unsere Partnerschaftmit Injazat wird die Leistung und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmenverbessern, die eine digitale und cloudbasierte Transformation anstreben. Wirfreuen uns darauf, die Unternehmen in der Region mit Industrie- undTechnologiekompetenz sowie globalen Lieferkapazitäten auszustatten."Sudhir Chaturvedi, Präsident & geschäftsführender Vorsitzender von LTI,erklärte:"Wir freuen uns, mit Injazat, einem regionalen Marktführer fürGeschäftstransformation, zusammenzuarbeiten und unsere Partnerschaft auszubauen,um unseren Kunden Programme zur Digital-Transformation bereitzustellen und sieauf ihrem Weg in die Cloud zu unterstützen. Das Know-how von LTI in Bezug aufmoderne Cloud und Cloud-Toolsets wie LTI Mosaic und LTI Canvas wird dasbranchenführende InCloud-Angebot von Injazat ergänzen und so ein herausragendesKundenerlebnis mit großer Geschwindigkeit bieten."Khaled Al Melhi, CEO von Injazat, kommentierte die Nachricht: "Diese Ankündigungist Teil einer neuen Ära für unser Unternehmen. Digital ist jetzt Standard, undunsere Vision unterstützt die Bestrebungen der Vereinigten Arabischen Emirate,eine digitale Zukunft für den öffentlichen und den privaten Sektor zu gestalten.