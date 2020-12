Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hambourg (ots) - GSB engage Sophia Thomalla comme ambassadrice de la chaîne demagasins : Depuis le matin d'aujourd'hui, le 8 décembre 2020, l'une despublicités les plus excitantes de l'année 2020 est diffusée, en plein milieu deTimes Square à New York. Une Allemande fait tourner la tête de tout le monde auniveau international : Sophia Thomalla. Le coup d'envoi d'une campagne mondialedu nouveau projet G999 de GSB. New York, Moscou, Johannesburg, Bangkok,Singapour, Toronto, Hong Kong, Sydney, Pékin, Londres, Zurich, Vienne et Paris,il n'y a guère de métropole sur cette planète où les spots avec le nouveauBlockchain - Ambassadeur Sophia Thomalla ne sont pas montrés. Sophia Thomallaest, à première vue, un engagement surprenant. Au moins pour ceux qui nes'intéressent pas à la cryptographie. L'initiée a su inspirer à l'avance cettetrentenaire intelligente lorsqu'elle a animé avec assurance un webinaire mondialdu GSB en anglais courant et qu'elle a été impressionnée par ses connaissancessurprenantes sur le monde de la cryptographie et des chaînes de blocs. SophiaThomalla : "La monnaie numérique ne peut pas être arrêtée. Elle viendra - plustôt que tard. La technologie qui se cache derrière, les possibilités et lesinnovations me fascinent. Depuis quelque temps, je m'intéresse à tout ce quiconcerne la technologie des chaînes de blocs". Président du conseild'administration Josip Heit a immédiatement reconnu le potentiel et lespossibilités d'une coopération avec la star allemande des médias et a décidé designer avec Sophia Thomalla. Heit: "Sophia Thomalla est l'une des présentatriceset actrices les plus célèbres de l'espace germanophone. Elle s'intéresse depuislongtemps aux crypto-monnaies, en particulier à la technologie des chaînes deblocs, à la cryptographie et surtout aux télécommunications, ainsi qu'auxtechnologies qui les sous-tendent.Pour moi, elle est l'une des représentantes les plus séduisantes de lagénération "iPhone" dans le monde, qui a grandi simplement et naturellement avecles technologies que nous présentons à la GSB. Nous sommes impatients detravailler avec elle et le spot de Times Square, et bientôt partout dans lemonde, montre de manière impressionnante que cet engagement en vaut la peine".Le spot a été tourné dans le quartier bancaire de Dubaï avec l'aide d'une équipeprofessionnelle de 75 personnes. Ce n'était pas une entreprise facile àl'époque, car la seule conformité aux exigences de la pandémie de Coronaexigeait une grande maîtrise logistique de la part des participants. Josip Heita commenté : "Sophia et son équipe étaient sur le plateau à 5 heures du matinpour capter la meilleure lumière. Comme tous les effets spéciaux ont été