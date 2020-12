Amburgo (ots) - GSB assume Sophia Thomalla come Blockchain Ambassador: dalle ore

mattutine di oggi, 8 dicembre 2020, è in onda uno degli spot più emozionanti

dell'anno 2020, proprio nel bel mezzo di Times Square a New York. Un tedesco sta

facendo girare la testa a tutti a livello internazionale - Sophia Thomalla.



Il calcio d'inizio di una campagna mondiale del nuovo progetto G999 della GSB.

New York, Mosca, Johannesburg, Bangkok, Singapore, Toronto, Hong Kong, Sydney,

Pechino, Londra, Zurigo, Vienna e Parigi, non c'è quasi nessuna metropoli su

questo pianeta dove non si vedano gli spot con la nuova Blockchain -

Ambasciatrice Sophia Thomalla.







Josip Heit ha commentato: "Sophia e la squadra erano sul set alle 5 del mattino per catturare la luce migliore. Poiché tutti gli effetti speciali sono stati







Sophia Thomalla è, a prima vista, un impegno sorprendente. Almeno a chi non èinteressato alla crittografia.L'insider sapeva come ispirare la trentenne intelligente in anticipo quando hamoderato con fiducia un webinar mondiale del GSB in un inglese fluente e haimpressionato con una conoscenza sorprendente del mondo della catena dicriptaggio e del blocco. Sophia Thomalla: "La moneta digitale non può esserefermata. Arriverà - prima o poi. La tecnologia che c'è dietro, le possibilità ele innovazioni mi affascinano. Da un po' di tempo sono interessato a tutto ciòche ha a che fare con la tecnologia delle catene a blocchi."Presidente del Consiglio di Amministrazione Josip Heit ha immediatamentericonosciuto il potenziale e le possibilità di una collaborazione con la stardei media tedeschi e ha deciso di firmare Sophia Thomalla.Heit: "Sophia Thomalla è una delle presentatrici e attrici più famose nel mondodi lingua tedesca. Da tempo è molto interessata alle valute crittografiche, inparticolare alla tecnologia delle catene a blocchi, alla crittografia esoprattutto alle telecomunicazioni, nonché alle tecnologie che le stanno dietro.Per me è uno dei rappresentanti più attraenti della generazione "iPhone" alivello mondiale, che cresce in modo semplice e naturale con le tecnologie chepresentiamo alla GSB. Non vediamo l'ora di lavorare con lei e lo spot a TimesSquare, e presto in tutto il mondo, dimostra in modo impressionante che questoimpegno è valso la pena".Lo spot è stato girato nel distretto bancario di Dubai con l'aiuto di una troupeprofessionale di 75 persone. Un'impresa non facile in questi tempi, poiché ilsolo rispetto dei requisiti della pandemia di Corona richiedeva una grandepadronanza logistica da parte dei partecipanti.Josip Heit ha commentato: "Sophia e la squadra erano sul set alle 5 del mattinoper catturare la luce migliore. Poiché tutti gli effetti speciali sono stati