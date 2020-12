Hamburg (ots) - GSB verpflichtet Sophia Thomalla als Blockchain Botschafterin:

Seit den Morgenstunden des heutigen 08. Dezember 2020 läuft wohl einer der

aufregendsten Werbespots des Jahres 2020, mitten auf dem Times Square in New

York. Dabei verdreht eine Deutsche international allen die Köpfe - Sophia

Thomalla.



Der Auftakt für eine weltweite Kampagne des neuen Blockchain Projektes G999 der

GSB. New York, Moskau, Johannesburg, Bangkok, Singapur, Toronto, Hongkong,

Sydney, Peking, London, Zürich, Wien und Paris, es gibt kaum eine Metropole auf

diesem Planeten, in der die Spots mit der neuen Blockchain - Botschafterin

Sophia Thomalla nicht gezeigt werden.







Zumindest für nicht Krypto-Interessierte. Eingeweihte wusste die smarte 30 -

jährige im Vorfeld zu begeistern, als sie ein weltweites Webinar der GSB in

fließendem Englisch souverän moderierte und mit überraschenden Fachkenntnissen

über die Krypto und Blockchain- Welt zu beeindrucken wusste.



Sophia Thomalla: "Die digitale Währung ist nicht aufzuhalten. Sie wird kommen -

eher früher als später. Die Technologie die dahinter steckt, die Möglichkeiten

und Innovationen faszinieren mich. Schon seit geraumer Zeit bin ich an allem

interessiert, was mit Blockchain Technologie zu tun hat."



Vorstandsvorsitzender Josip Heit erkannte sofort das Potenzial und die

Möglichkeiten einer Kooperation mit dem deutschen Medien-Star und entschied sich

Sophia Thomalla zu verpflichten. Heit: "Sophia Thomalla ist eine der

bekanntesten Moderatorinnen und Schauspielerinnen des deutschsprachigen Raumes.

Sie ist seit Langem hoch interessiert an Kryptowährungen, vor allem an

Blockchain-Technologie, Kryptografie und insbesondere Telekommunikation, sowie

den Technologien dahinter.



Für mich ist sie eine der attraktivsten Vertreterinnen der Generation "iPhone"

weltweit, die mit den Technologien, die wir bei der GSB vorstellen, einfach und

selbstverständlich aufwachsen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und der

Spot auf dem Times Square, und bald überall weltweit, zeigt auf beeindruckende

Art und Weise, dass diese Verpflichtung sich gelohnt hat."



Gedreht wurde der Spot unter Mitwirkung einer 75-köpfigen professionellen Film-

und Video-Crew im Bankenviertel von Dubai. In diesen Zeiten kein leichtes

Unterfangen, da allein die Einhaltung der Corona-Pandemie-Vorgaben den

Mitwirkenden viel logistische Meisterleistung abverlangt hat.



Josip Heit dazu: "Sophia und Team haben um 5 Uhr morgens am Set gestanden, um

das beste Licht einzufangen. Da alle Spezial Effekte erst später integriert Seite 2 ► Seite 1 von 2 Gold jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Sophia Thomalla ist eine, auf den ersten Blick, überraschende Verpflichtung.Zumindest für nicht Krypto-Interessierte. Eingeweihte wusste die smarte 30 -jährige im Vorfeld zu begeistern, als sie ein weltweites Webinar der GSB infließendem Englisch souverän moderierte und mit überraschenden Fachkenntnissenüber die Krypto und Blockchain- Welt zu beeindrucken wusste.Sophia Thomalla: "Die digitale Währung ist nicht aufzuhalten. Sie wird kommen -eher früher als später. Die Technologie die dahinter steckt, die Möglichkeitenund Innovationen faszinieren mich. Schon seit geraumer Zeit bin ich an alleminteressiert, was mit Blockchain Technologie zu tun hat."Vorstandsvorsitzender Josip Heit erkannte sofort das Potenzial und dieMöglichkeiten einer Kooperation mit dem deutschen Medien-Star und entschied sichSophia Thomalla zu verpflichten. Heit: "Sophia Thomalla ist eine derbekanntesten Moderatorinnen und Schauspielerinnen des deutschsprachigen Raumes.Sie ist seit Langem hoch interessiert an Kryptowährungen, vor allem anBlockchain-Technologie, Kryptografie und insbesondere Telekommunikation, sowieden Technologien dahinter.Für mich ist sie eine der attraktivsten Vertreterinnen der Generation "iPhone"weltweit, die mit den Technologien, die wir bei der GSB vorstellen, einfach undselbstverständlich aufwachsen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und derSpot auf dem Times Square, und bald überall weltweit, zeigt auf beeindruckendeArt und Weise, dass diese Verpflichtung sich gelohnt hat."Gedreht wurde der Spot unter Mitwirkung einer 75-köpfigen professionellen Film-und Video-Crew im Bankenviertel von Dubai. In diesen Zeiten kein leichtesUnterfangen, da allein die Einhaltung der Corona-Pandemie-Vorgaben denMitwirkenden viel logistische Meisterleistung abverlangt hat.Josip Heit dazu: "Sophia und Team haben um 5 Uhr morgens am Set gestanden, umdas beste Licht einzufangen. Da alle Spezial Effekte erst später integriert