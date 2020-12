Hamburgo (ots) - GSB contrata a Sophia Thomalla como embajadora de Blockchain:

Desde las horas de la mañana de hoy, 8 de diciembre de 2020, uno de los más

emocionantes comerciales del año 2020 ha estado funcionando, justo en el medio

de Times Square en Nueva York. Un alemán está haciendo girar las cabezas de

todos internacionalmente - Sophia Thomalla.



El inicio de una campaña mundial del nuevo proyecto de cadenas de bloques G999

de GSB. Nueva York, Moscú, Johannesburgo, Bangkok, Singapur, Toronto, Hong Kong,

Sydney, Beijing, Londres, Zurich, Viena y París, apenas hay una metrópoli en

este planeta en la que no se muestren los puntos con la nueva Cadena de Bloqueo

- la embajadora Sophia Thomalla.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Sophia Thomalla es, a primera vista, un compromiso sorprendente. Al menos paraaquellos que no están interesados en la criptografía.La informante supo inspirar a la inteligente treintañera con antelación cuandomoderó con confianza un webinar mundial de la GSB en un inglés fluido eimpresionó con un conocimiento sorprendente sobre el mundo de la criptografía yla cadena de bloques. Sophia Thomalla: "La moneda digital no puede ser detenida.Llegará, más pronto que tarde. La tecnología que hay detrás, las posibilidades einnovaciones me fascinan. Desde hace algún tiempo, me interesa todo lo que tieneque ver con la tecnología de cadenas de bloques."Presidente de la Junta Josip Heit reconoció inmediatamente el potencial y lasposibilidades de una cooperación con la estrella mediática alemana y decidiófirmar con Sophia Thomalla. Heit: "Sophia Thomalla es una de las más famosaspresentadoras y actrices del mundo de habla alemana. Desde hace mucho tiempoestá muy interesada en las cripturas, especialmente en la tecnología de cadenasde bloques, la criptografía y sobre todo las telecomunicaciones, así como lastecnologías que las sustentan.Para mí, es una de las representantes más atractivas de la generación del"iPhone" en todo el mundo, creciendo de forma sencilla y natural con lastecnologías que presentamos en la GSB. Estamos deseando trabajar con ella y ellugar en Times Square, y pronto en todo el mundo, muestra de maneraimpresionante que este compromiso ha valido la pena".El anuncio fue rodado en el distrito bancario de Dubai con la ayuda de un equipoprofesional de cine y video de 75 personas. No es una tarea fácil en estostiempos, ya que el cumplimiento de los requisitos de la pandemia Corona por sísolo exigía un gran dominio de la logística por parte de los participantes.Josip Heit comentó: "Sophia y el equipo estuvieron en el set a las 5am paracapturar la mejor luz. Como todos los efectos especiales se integraron más