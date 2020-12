Vancouver, British Columbia - 8. Dezember 2020 - Noram Ventures Inc. („Noram” oder das „Unternehmen”) (TSX - Venture: NRM / Frankfurt: N7R / OTCQB: NRVTF) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen das Bohrloch CVZ-62 bis zu einer Gesamttiefe von 477 Fuß (145 m) fertig gestellt hat. Als die Protokollierung und die Sichtkontrolle des Kerns abgeschlossen waren, wurde festgestellt, dass auf der Höhe von 74 Fuß (22 Metern) eine Mineralisierung vorkommt, die bis in eine Tiefe von 454 Fuß (138 m) reicht und einen Gesamtabschnitt von 380 Fuß (116 m) darstellt. Dies übertrifft alle bisherigen Bohrungen und stellt den bisher längsten Abschnitt dar.

„Das Bohrloch CVZ-62 ist für Noram unglaublich ermutigend. Die nachstehende Abbildung 2 zeigt CVZ-61, den ersten Tonstein-Abschnitt im Phase-V-Bohrprogramm, im Vergleich mit CVZ-62. Die blauen, grünen und magentafarbenen Schichten in der Abbildung kennzeichnen Tonstein-Schichten, in denen die höheren Lithiumwerte früherer Bohrungen festgestellt wurden. Bohrloch 61 wies bereits einen der mächtigsten Abschnitte der hochgradig höffigen Tonsteine von Noram in allen fünf Bohrphasen auf. Der Abschnitt mit 380 Fuß (116 Metern) in CVZ-62 wird somit der bisher mächtigste Tonsteinabschnitt. Dieser weit mächtigere Abschnitt wird sich tiefgreifend auf die zukünftigen Berechnungen der Ressourcentonnage auswirken“, kommentierte Brad Peek, M.Sc., CPG., der beratende Geologe und qualifizierte Sachverständige für diese und alle vier früheren Bohrphasen im Lithium-Konzessionsgebiet Zeus von Noram.

Abbildung 1. Kernfotografien von blauen Tonsteinverbänden in Bohrloch CVZ-62 zwischen 219,5 Fuß und 230 Fuß (67 m bis 70 m).

Abbildung 2. Vergleichende Stratigraphie für die Bohrlöcher CVZ-61 und CVZ-62. CV-Z 61, der bisher als der längste Abschnitt angenommen wurde, weist 91 Meter (298 Fuß) Lithium-Tonstein in Verbänden mit variabler Farbe auf. CVZ-62 übertraf jedoch die bisherigen Bohrungen und ergab 116 Meter (380 Fuß) Lithium-Tonstein. Sämtliche der Tonsteinverbände mit Ausnahme des braunen schluffigen Tonsteins weisen in den früheren Bohrlöchern des Konzessionsgebiets relativ hohe Lithiumkonzentrationen auf.