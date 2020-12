Im Zeitraum zwischen Frühjahr 2018 und Oktober dieses Jahres hatte das Edelmetall Gold einen echten Rallyeschub erlebt und konnten Zuge dessen sogar über seine Hochs aus 2011 auf 2.075 US-Dollar zulegen. Seitdem allerdings steckt der Rohstoff in einer Konsolidierung fest, die sich im Wochenchart als dreiwellige Konsolidierung präsentiert. Das letzte Tief wurde an der markanten Unterstützung von 1.765 US-Dollar markiert, derzeit kämpft Gold um die Hürde bei 1.862 US-Dollar. Sollte ein Durchbruch gelingen, könnte dies weiteres Aufwärtspotenzial an den kurzfristigen Abwärtstrend freisetzen. Aber erst ein Ausbruch darüber dürfte weitere Gewinne auf mittel- bis langfristiger Sicht erlauben.

Kurzfristige Handelsansätze möglich

Eine Handelsidee könnte sein, das glänzende Edelmetall bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb von 1.865 US-Dollar auf der Long-Seite mit einem Ziel bei 1.920 US-Dollar zu handeln. Hierfür könnte dann beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DFY17M zum Einsatz kommen und birgt eine Renditechance von 60 Prozent. Größere Signale auf mittelfristiger Sicht werden jedoch erst bei einem Anstieg von mindestens 1.965 US-Dollar aktiviert. Dann würden wieder die Jahreshochs bei 2.075 US-Dollar in den engeren Fokus der Marktteilnehmer rücken. Diese Annahme stützt sich auf der aktuellen Konsolidierungsbewegung, die dreiwellig ausfällt und nicht als Impuls gilt. Sollte Gold jedoch unter 1.765 US-Dollar zurückfallen, dürfte der aktuelle Abwärtstrend einen Impuls setzen und auf längere Sicht weitere Abschläge bereithalten.