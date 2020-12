JPMORGAN belässt Tele Columbus auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Tele Columbus von 3,50 auf 2,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nachdem europäische Telekomaktien in den vergangenen fünf Jahren deutlich schlechter als der Markt gelaufen seien, lägen die Bewertungen auf einem rekordniedrigen Niveau, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die eine Hälfte der Titel im Sektor biete ein qualitativ gutes Wachstum und die andere seien werthaltige Papiere, deren Kurse niedergeknüppelt worden seien. Bei Tele Columbus allerdings bleibe die Vorhersagbarkeit der strategischen Richtung sowie einer operativen Trendwende angesichts anhaltend schwacher Fundamentaldaten sowie ständiger personeller Veränderungen in Führung und Aufsichtsrat schwierig./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2020 / 22:04 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2020 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.